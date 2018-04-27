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Гастрофестиваль мидий ждет жителей и гостей Владивостока и Находки
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Гастрофестиваль мидий ждет жителей и гостей Владивостока и Находки 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В ресторанах Находки и Владивостока пройдет гастрономический фестиваль мидий. Рестораны с 11 по 20 мая предложат своим гостям порции по полкилограмма свежих мидий всего за 300 рублей. Об этом сообщило РИА VladNews.
Пока список участников фестиваля еще формируется, но его объявят в ближайшие дни. Организует фестиваль некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», которая отвечает за проект Pacific Russia Food.
В Европе уже давно производства не справляются со спросом, а у нас мидии только набирают популярность
— гендиректор ООО «Дальстам-марин».
Как пояснил генеральный директор холдинга «BSB медиа» Эдуард Рябкин, приморские мидии более яркие по вкусу, они содержат больше йода и минеральных солей, так как в Японском море минеральный состав воды отличается от вод северного побережья Европы.
В начале и середине мая мидия самая сочная и питательная, это время перед нерестом, когда она набрала вес и хранит в себе гамму полезных элементов
— Эдуард Рябкин.
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