Гастрофестиваль мидий ждет жителей и гостей Владивостока и Находки

В ресторанах Находки и Владивостока пройдет гастрономический фестиваль мидий. Рестораны с 11 по 20 мая предложат своим гостям порции по полкилограмма свежих мидий всего за 300 рублей. Об этом сообщило РИА VladNews.

Пока список участников фестиваля еще формируется, но его объявят в ближайшие дни. Организует фестиваль некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», которая отвечает за проект Pacific Russia Food.

В Европе уже давно производства не справляются со спросом, а у нас мидии только набирают популярность

— гендиректор ООО «Дальстам-марин».

Как пояснил генеральный директор холдинга «BSB медиа» Эдуард Рябкин, приморские мидии более яркие по вкусу, они содержат больше йода и минеральных солей, так как в Японском море минеральный состав воды отличается от вод северного побережья Европы.

В начале и середине мая мидия самая сочная и питательная, это время перед нерестом, когда она набрала вес и хранит в себе гамму полезных элементов

— Эдуард Рябкин.