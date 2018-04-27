3 млн руб. Вьетнамец Ань Нгуен открыл третий ресторан в Екатеринбурге

Ресторатор Ань Нгуен, открывший в 2014 г. первое в городе кафе вьетнамской кухни, запустил новый проект — стрит-фуд с традиционными азиатскими сэндвичами и десертами. Точка обошлась в 3 млн руб. Ресторатор Ань Нгуен Туан открыл третье заведение в Екатеринбурге — кафе вьетнамской кухни Bánh Mì (Бань Ми, традиционный вьетнамский сэндвич. — прим. ред.) расположилось на первом этаже офисника на ул. Малышева — Вайнера. Как пишет портал «Моменты», в меню включены традиционные вьетанамские супы, блюда из риса и лапши, но упор сделан на азиатский стрит-фуд: паровые булочки из рисовой муки, вьетанамские багеты с жареной говядиной, пирожки, завернутые в банановые листья. Есть позиции для вегетарианцев. В качестве десертов представлены «че» (кокосовое желе с бобами) и «че хоай», приготовленное из батата, листьев кокоса, сладкого соуса из имбиря и кокосового соуса с арахисом. Самое доступное блюдо стоит 110 руб. — это овощной ном. В ближайшее время в заведении заработает служба доставки.

По данным «Коммерсантъ», размер инвестиций в проект составил 3 млн руб., окупить вложения г-н Нгуен рассчитывает за полгода. При этом два его предыдущих ресторана окупились за три месяца каждый, в них предприниматель инвестировать 700 тыс. руб. и порядка 4 млн руб. соответственно. Как писал ранее DK.RU, первое заведение Vietmon студент Ань Нгуен Туан открыл весной 2014 г. на ул. Гагарина, прошлой весной начала работу вторая точка — на ул. Ленина, 41. При этом в 2017 г. первый Vietmon был на некоторое время закрыт из-за конфликта с соседями (заведение расположено на первом этаже жилой пятиэтажки) — об этом DK.RU рассказывал подробно.

В последнее время в городе наблюдается всплеск интереса к паназиатской кухне. Так, в прошлом году начал работать ресторан китайской кухни Jang Su. Его запустил екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин (экс-совладелец мясного дома DIRK). Бизнесмен заявил, что паназиатская кухня — мировой тренд, и она приживется в уральском мегаполисе. Также начал работу ресторан китайской кухни «Дружба», который запустил Евгений Кексин, старший сын главного дирижера Уральского академического филармонического оркестра Алексей Лисс и бывший управляющий клуба «Кристаль» и ресторана «Гастроли» Алексей Дидык открыли ресторан «Chao! Кухня Вьетнама», ресторатор Евгения Левандовская запустила заведение «Мистер Чанг».

Шеф-повар ресторана «СТЕЙК-ХАУС» Михаил Аракелов в интервью DK.RU так объяснял популярность азиатских блюд на Урале:

Все просто: в этой кухне много специй, соусов. Они очень сильно бьют по вкусовым рецепторам, вызывают слюноотделение. Согласитесь, обычное жареное мясо вряд ли вызовет желание есть его снова и снова, и почаще, а вот, например, свинина в хрустящей корочке в кисло-сладком соусе — наверняка. Или баклажаны, где есть устричный соус, кисло-сладкий, острый. Успех паназиатской кухни именно в этом.