Ещё
Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за $140 тысяч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за $140 тысяч 

Особое блюдо 18 минут назад
Фото: Особое блюдо
Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов ($140 тыс.)
Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов ($140 тыс.).
Обед, составленный по проданному меню, подавали офицерам и экипажу в первый день морских испытаний 2 апреля 1912 года.
Как сообщает BBC, сам лист с перечнем блюд и напитков принадлежал второму офицеру Чарльзу Лайтоллеру, самому высокопоставленному члену команды, который отдал его своей жене, когда отправился в плавание 10 апреля.
В меню был говяжий бульон или куриный суп на первое, жареная курица ягненок или ветчина со шпинатом на горячее, горошек, цветная капуста или вареная картошка на гарнир, а также пудинг, королевские груши, пирожные и кофе на десерт.
Аукционист Алан Олдридж сказал, что это «одно из самых редких меню».
Покупателем редкого товара стал британский коллекционер, имя которого не называется.
Ранее предполагалось, что второй экземпляр карты меню должен был сохраниться у пятого офицера «Титаника» Гарольда Лоу.
Фото: Goodfon/lesha53, BBC
Особое блюдо: последние новости
«Кофемания» запускает первую кофейню в Сочи Росрыболовство планирует проводить в ресторанах сезонные рыбные недели Евгений Чичваркин открывает ресторан в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы39
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение