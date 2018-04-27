Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за $140 тысяч

Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов ($140 тыс.)

Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов ($140 тыс.).

Обед, составленный по проданному меню, подавали офицерам и экипажу в первый день морских испытаний 2 апреля 1912 года.

Как сообщает BBC, сам лист с перечнем блюд и напитков принадлежал второму офицеру Чарльзу Лайтоллеру, самому высокопоставленному члену команды, который отдал его своей жене, когда отправился в плавание 10 апреля.

В меню был говяжий бульон или куриный суп на первое, жареная курица ягненок или ветчина со шпинатом на горячее, горошек, цветная капуста или вареная картошка на гарнир, а также пудинг, королевские груши, пирожные и кофе на десерт.

Аукционист Алан Олдридж сказал, что это «одно из самых редких меню».

Покупателем редкого товара стал британский коллекционер, имя которого не называется.

Ранее предполагалось, что второй экземпляр карты меню должен был сохраниться у пятого офицера «Титаника» Гарольда Лоу.

Фото: Goodfon/lesha53, BBC