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Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» в шестой раз пройдет в городах России
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Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» в шестой раз пройдет в городах России 

Журнал ОК! 1 час назад
В каждом из городов проведения «О, да! Еда!» продемонстрирует гастрономическую панораму представленного региона и предложит уникальное фестивальное меню, лекции, мастер-классы от шеф-поваров и кулинарные поединки. Событие в Петербурге посетит идеолог движения Slow Food— итальянский социолог и гастрономический обозреватель Карло Петрини.
Фотография: DR  Фестиваль проводится уже в шестой раз, в 2018 году «О, да! Еда!» пройдет по всей России — сразу в одиннадцати городах, за каждым из которых стоят свои традиции, рецепты и методы производства, свой темп жизни и история, пройдут масштабные пикники в сопровождении насыщенной программы: 5-6 мая — Севастополь, 21 июля — Казань, 21-22 июля — Санкт-Петербург, 28-29 июля — Москва, Екатеринбург, 4-5 августа — Великий Новгород, 18-19 августа — Нижний Новгород, 25-26 августа — Иркутск, 1-2 сентября — Владивосток, 8-9 сентября — Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), 15-16 сентября — Ессентуки.
Фотография: DR  Фестиваль этого года посвящен движению Slow Food. Движению, которое поддерживает местные традиции питания, экологию и фермерство. Это философия «Вкусной. Чистой. Честной» еды и умения жить в моменте — то, что нужно в эпоху бессчетных вывесок «take away» и «to go».
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