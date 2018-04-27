Ресторанные уловки: как не переплатить

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Все мы иногда ходим в рестораны. Однако часто мы не замечаем, что официанты стараются сделать так, чтобы мы потратили больше денег, чем планировали. Рестораны и официанты идут на самые разные ухищрения, чтобы сэкономить на каждом посетителе. Ниже мы расскажем об основных уловках, которые позволяют им сэкономить или заставить клиентов потратить как можно больше денег. 1. Они быстро убирают тарелки

Замечали, что зачастую официанты готовы убрать за клиентами тарелку, даже если на ней еще много еды? Это делается специально, чтобы клиент заказал что-то еще. То есть, по сути, официант вынуждает клиента заказывать что-то новое, чтобы потратить больше денег. 2. Вопрос без возможности отказаться

Очень часто официанты пользуются вопросом, который по сути не дает клиенту возможности отказаться от заказа. Так, например, они спрашивают: «Вам красное или белое вино?». Клиенту будет неудобно отказываться от вина, и в итоге, даже если он не планировал пить, официант вынуждает сделать незапланированный заказ. 3. Больше и больше вина

Когда вы заказываете вино, официант постоянно подливает это вино в бокал клиенту. Дело в том, что он старается сделать так, чтобы вино побыстрее закончилось, и клиент заказал новую бутылку. Это тоже одна из уловок, которые используются для того, чтобы клиента заказывали больше и тратили больше денег. 4. Меню с подвохом

Бывает такое, что цены в меню составлены из расчета не за порцию, а за 100 г. Официанты на это не обращают внимание клиента, а клиент тоже не всегда обращает внимание на такие тонкости. В итоге в чеке будет совсем другая сумма. 5. Обман с коктейлем

Очень часто в меню присутствует так называемый фирменный коктейль. Не стоит вестись на громкое название — зачастую в этот коктейль смешивают все, что осталось на дне бутылок, и чтобы не выкидывать ценный продукт, рестораны идут на такую хитрость. 6. Хитрости с лимонами

Лимоны — вещь коварная. Некоторые официанты признаются, что используют один и тот же лимон по нескольку раз, так как это позволяет сэкономить. 7. Праздничное меню

Вы замечали, что в определенные дни в ресторанах очень много народу? Как правило, это праздничные дни. В частности, День Святого Валентина, который пришел к нам с Запада, стал настоящим подарком для ресторанов, ведь именно в эти дни пары любят посещать рестораны. В такие дни в работе часто бывает праздничное меню — там цены выше, чем в обычные дни. Рестораны рассчитывают на то, что клиенты все равно придут и все равно будут заказывать еду, поэтому можно поднять цены и получить большую прибыль, чем в любой обычный день. 8. Пиво и экономия

Пиво, которое подается в ресторанах, манит аппетитной пенкой. Только не все знают, что даже наличие такой пенки не говорит о том, что пиво, которое вам принесли, свежее. Очень часто бармены идут на такую уловку — они взбивают старое пиво блендером, получая аппетитную пенку. Это тоже позволяет экономить. 9. Чистая питьевая вода

Как вы думаете, откуда берут воду, которую приносят вам в графине? Такое случается не во всех ресторанах, но часто бывает и так, что воду набирают из-под крана. А так как очень часто воду заказывают после острой и соленой пищи, это также позволяет сэкономить, ведь за воду в графине клиент также платит деньги. 10. Старые блюда

Очень часто в ресторанах остаются блюда, которые никто не покупает. Поэтому официанты пытаются как можно быстрее избавиться от них, пока не вышел срок годности. Поэтому обращайте внимание на то, что официант слишком навязчиво советует вам какое-то блюдо. Старые блюда разогреваются, подаются под очень острым или очень соленым соусом и так далее.