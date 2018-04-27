Кулинарные батлы и гастротеатр: фестиваль «О, да! Еда!» приглашает гурманов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму, анонсировал полную программу праздника. Мероприятие пройдет 5-6 мая в Балаклаве на территории Шампанерии «Золотая Балка».

По словам организаторов, темой нового фестиваля «О, да! Еда!» стала «Крымская кухня во всем ее многообразии». На шести гектарах пространства Шампанерии «Золотая Балка» будет организовано множество развлекательных зон.

Главной площадкой фестиваля станет гастрономический театр, на «сцене» которого лучшие шеф-повара Крыма будут проводить мастер-классы по приготовлению разнообразных изысканных блюд.

Специально для владельцев фуд-проектов и кулинарных блогов организован профессиональный лекторий под открытым небом. Здесь будут обсуждать самые актуальные темы современного кулинарного бизнеса: секреты и опыт успешных рестораторов, развитие бренда, вкусовые тренды и взаимоотношения людей и еды.

На площадке фестиваля также будет организовано проведение художественных и развивающих мастер-классов по росписи на воде, кузнечному ремеслу, гончарному делу, росписи деревянных игрушек, изготовлению пряников, рисованию открыток, рисованию цветным песком и т.д.

На музыкальной сцене, которая будет работать на площадке фестиваля, состоится отборочный этап музыкального конкурса «Терра Мьюзик». Его финалисты выступят на одной сцене с группировкой «Ленинград» на ZB FEST — 2018.

Кроме того, на территории Арт-парка создан кинотеатр под открытым небом, где на протяжении двух дней будут демонстрироваться самые знаменитые фильмы о еде.

Самые маленькие гости фестиваля также смогут интересно и полезно провести время на развлекательных площадках и интенсивах. Для детей будут организованы игровая программа от ведущих аниматоров Крыма, спектакли, передвижной теневой театр «Сказки на подушках», крио-шоу, шоу мыльных пузырей, беспроигрышный тир, батуты, аквагрим.

Одним из ярких событий фестиваля станут «кулинарные поединки» в реальном времени.

Задача участников: обойти соперников, приготовить самое интересно блюдо, а главное — сделать все правильно и по рецепту.

У гостей праздника будет всего несколько минут, чтобы узнать секреты приготовления от лучших рестораторов Крыма и попытаться повторить создание блюда самостоятельно.

Гостей фестиваля также ждут экскурсии в суперсовременный винный подвал и специальные фестивальные предложения в дегустационном зале.

Стоимость билета при заказе онлайн составит 150 рублей. В день фестиваля он будет стоить 200 рублей. Детям до 10 лет предоставляется бесплатный вход.