От Севильи до Тбилиси: путеводитель по ресторанам Нижнего Новгорода 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. В Нижнем любят поесть вкусно и сытно — во многих ресторанах подают большие порции. Доминируют мясные блюда. Выбор огромный — русская, европейская, восточная, американская кухня. Если прийти в правильное место, качество и цена вызовут только положительные эмоции.
FIDEL` Адрес: Нижний Новгород, улица Звездинка, 24 Бар Fidel` в Нижнем Новгороде
Футбол без пива — деньги на ветер. За пенным напитком лучше всего направиться в бар Fidel', где наливают крафт со всех концов света, а также предлагают сорта, сваренные в собственной пивоварне.
Выбирать напиток по названию — гиблое дело.
"Атомная прачечная", «Черная мамба», «Доставьте меня по адресу», «Колинз стаут» — все это разное пиво, в котором, помимо хмелепродуктов, попадаются вишня и даже азот.
Фирменный чикен сет в баре Fidel` в Нижнем Новгороде
Само заведение его основатели позиционируют как камерное и уютное пространство для качественного отдыха.
Интерьер выдержан в классическом черном цвете, помимо стульев — диваны разной ширины и мягкости, на стенах портреты Фиделя Кастро, Че Гевары и плакаты с революционными лозунгами на испанском языке.
В меню широкий выбор соленых закусок, снеков, бургеров и мясных блюд, фирменное — утка, приготовленная в пиве.
Утка в баре Fidel` в Нижнем Новгороде
В дни матчей в Нижнем Новгороде ресторан Fidel' предложит посетителям специальные цены на крафт собственного производства с пивоварни Butch & Dutch, а также комбосеты на большую компанию. Фанаты смогут посмотреть трансляции футбольных матчей и оформить «Карту болельщика», которая дает различные бонусы.
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"Хачапурия" Адрес: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 6 Кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде
Ресторанов сети «Хачапурия» в Нижнем Новгороде пять, но если хочется совместить прогулку по старому городу с вкусным обедом или ужином, лучше заглянуть в заведения на пешеходной части Большой Покровской.
Одно из них — в начале пути, всего в ста метрах от стен Нижегородского кремля, другое — в конце улицы, в невысоком доме дореволюционной постройки.
Здесь есть все, чем славится грузинская кухня, а также то, чего не подают ни в одном другом ресторане, — гранатовое вино.
Толма в кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде
Одна из визитных карточек «Хачапурии» — долма. Ее готовят из нежного мяса, риса и специй, завернутых в молодые виноградные листья. Подают, как принято в Грузии, — со сметаной и зеленью.
Блюдо в кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде
Можно заказать традиционные грузинские сыры, салаты из свежих или маринованных овощей и, конечно же, знаменитые хинкали и хачапури.
Mukka Адрес: Нижний Новгород, Ошарская улица, 36Б Ресторан Mukka в Нижнем Новгороде
Италию в Нижнем Новгороде представляет ресторан авторской кухни Mukka. Он находится возле утопающего в зелени Ошарского сквера, в десяти минутах ходьбы от главных достопримечательностей города.
Сервировка стола в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде
Интерьер на каждом этаже разный. На первом — стены из белого кирпича, уютные мягкие кресла, много света и воздуха.
Идеальная обстановка для семейной трапезы. Здесь же стоит настоящая дровяная печь, в которой на глазах у посетителей выпекают пиццу.
Второй этаж отделан красным кирпичом, половину пространства занимает барная стойка, а летом открывается выход на веранду. Третий этаж — мансарда с окнами в крыше и стенами, обшитыми деревом. Вечерами отсюда потрясающий вид на закат и звездное небо.
Пицца в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде
Особенно рекомендуем попробовать ароматную пиццу All Italy из тонкого теста с прошутто, голубым сыром и луковым мармеладом под бальзамическим кремом.
Итальянская паста в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде
В Mukka готовят несколько видов итальянской пасты: как классической, так и авторской.
Любителям сочных стейков советуем отведать нежное мраморное филе-миньон категории Prime.
В ресторане подают авторские десерты и коктейли, а спецпредложения от шеф-повара постоянно обновляются.
Авторское блюдо с сыром шевр в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде