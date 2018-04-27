От Севильи до Тбилиси: путеводитель по ресторанам Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости Сергей Белоусов . В Нижнем любят поесть вкусно и сытно — во многих ресторанах подают большие порции. Доминируют мясные блюда. Выбор огромный — русская, европейская, восточная, американская кухня. Если прийти в правильное место, качество и цена вызовут только положительные эмоции.

FIDEL` Адрес: Нижний Новгород, улица Звездинка, 24 Бар Fidel` в Нижнем Новгороде

Футбол без пива — деньги на ветер. За пенным напитком лучше всего направиться в бар Fidel', где наливают крафт со всех концов света, а также предлагают сорта, сваренные в собственной пивоварне.

Выбирать напиток по названию — гиблое дело.

"Атомная прачечная", «Черная мамба», «Доставьте меня по адресу», «Колинз стаут» — все это разное пиво, в котором, помимо хмелепродуктов, попадаются вишня и даже азот.

Фирменный чикен сет в баре Fidel` в Нижнем Новгороде

Само заведение его основатели позиционируют как камерное и уютное пространство для качественного отдыха.

Интерьер выдержан в классическом черном цвете, помимо стульев — диваны разной ширины и мягкости, на стенах портреты Фиделя Кастро , Че Гевары и плакаты с революционными лозунгами на испанском языке.

В меню широкий выбор соленых закусок, снеков, бургеров и мясных блюд, фирменное — утка, приготовленная в пиве.

Утка в баре Fidel` в Нижнем Новгороде

В дни матчей в Нижнем Новгороде ресторан Fidel' предложит посетителям специальные цены на крафт собственного производства с пивоварни Butch & Dutch, а также комбосеты на большую компанию. Фанаты смогут посмотреть трансляции футбольных матчей и оформить «Карту болельщика», которая дает различные бонусы.

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"Хачапурия" Адрес: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 6 Кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде

Ресторанов сети «Хачапурия» в Нижнем Новгороде пять, но если хочется совместить прогулку по старому городу с вкусным обедом или ужином, лучше заглянуть в заведения на пешеходной части Большой Покровской.

Одно из них — в начале пути, всего в ста метрах от стен Нижегородского кремля, другое — в конце улицы, в невысоком доме дореволюционной постройки.

Здесь есть все, чем славится грузинская кухня, а также то, чего не подают ни в одном другом ресторане, — гранатовое вино.

Толма в кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде

Одна из визитных карточек «Хачапурии» — долма. Ее готовят из нежного мяса, риса и специй, завернутых в молодые виноградные листья. Подают, как принято в Грузии, — со сметаной и зеленью.

Блюдо в кафе Хачапурия в Нижнем Новгороде

Можно заказать традиционные грузинские сыры, салаты из свежих или маринованных овощей и, конечно же, знаменитые хинкали и хачапури.

Mukka Адрес: Нижний Новгород, Ошарская улица, 36Б Ресторан Mukka в Нижнем Новгороде

Италию в Нижнем Новгороде представляет ресторан авторской кухни Mukka. Он находится возле утопающего в зелени Ошарского сквера, в десяти минутах ходьбы от главных достопримечательностей города.

Сервировка стола в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде

Интерьер на каждом этаже разный. На первом — стены из белого кирпича, уютные мягкие кресла, много света и воздуха.

Идеальная обстановка для семейной трапезы. Здесь же стоит настоящая дровяная печь, в которой на глазах у посетителей выпекают пиццу.

Второй этаж отделан красным кирпичом, половину пространства занимает барная стойка, а летом открывается выход на веранду. Третий этаж — мансарда с окнами в крыше и стенами, обшитыми деревом. Вечерами отсюда потрясающий вид на закат и звездное небо.

Пицца в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде

Особенно рекомендуем попробовать ароматную пиццу All Italy из тонкого теста с прошутто, голубым сыром и луковым мармеладом под бальзамическим кремом.

Итальянская паста в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде

В Mukka готовят несколько видов итальянской пасты: как классической, так и авторской.

Любителям сочных стейков советуем отведать нежное мраморное филе-миньон категории Prime.

В ресторане подают авторские десерты и коктейли, а спецпредложения от шеф-повара постоянно обновляются.

Авторское блюдо с сыром шевр в ресторане Mukka в Нижнем Новгороде