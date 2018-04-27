Где поесть: новые рестораны, которые надо знать

В Москве буквально каждый день открываются новые рестораны. Собрали для тебя самые перспективные проекты за последнее время. Там очень вкусно!

Salon

все слайды

Новый гастрономический проект Аркадия Новикова . Простая французская кухня, домашняя атмосфера и приятная музыка — ты точно оценишь новое место. Кстати, в дальнейшем здесь будут проводиться различные мастер-классы и винные вечера.

Что попробовать: луковый суп (450 р.) и жареные улитки с картофельным пюре (1200 р.)

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 2 НАВОЛНЕ

все слайды

Джонни Депп, Команда Soho Family открыла на Саввинской набережной новый трехэтажный ресторан с видом на Москву-реку. На первом этаже кафе: здесь приятно выпить кофе с десертами. А наверх ведет лестница, декорированная табличка с именами звездных гостей ( Наталья Водянова Кевин Спейси и др.). Кухня — микс из европейской классики, хитов Soho Rooms и авторских блюд (с паназиатским уклоном).

Что попробовать: утка по-пекински (1900 р.) и сет из дим-сам (900 р.)

Адрес: Саввинская наб., 12/8 WOW Dinner Show Restaurant Bar&Club

все слайды

А на Бадаевском заводе открылся проект, который совмещает в себе ресторан, клуб, бар и dinner show (ужин с театральным и цирковым представлением). Территория WOW занимает больше полутора тысяч квадратных метров и вмещает более тысячи человек.

Что попробовать: свинина с арахисом (800 р.) и салат с печенью трески (850 р.)

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 1 Montifiori

все слайды

Новый ресторан Уиллиама Ламберти со средиземноморской кухней и специями. Если любишь яркие сочетания, тебе точно сюда!

Что попробовать: шакшука из двух яиц на подушке из матбухи стахини, зеленью и специей сумах (450 руб.)

Адрес: ул. Малая Бронная, 21/13с2

Healthy Beat Cafe

все слайды

Новое кафе полезной кухни в Большом Кисловском переулке. Главная фишка — здоровые блюда из сезонных и локальных фермерских продуктов.

Что попробовать: тосты из горячего мультизернового хлеба с авокадо и фермерские йогурты

Адрес: Большой Кисловкий пер., 9 все слайды

Элегантный бар с японским меню, сложными коктейлями и коллекцией японского виски.

Что попробовать: тартар из сладкой креветки (690 р.) и гребешки-гриль (790 р.)

Адрес: Большой Путинковской пер., 5 Крым мой все слайды

Ресторан-настроение для романтиков с блюдами, напоминающие о летнем отдыхе. Заведение рассчитано на 150 посадочных мест, есть два банкетных зала и скоро откроется летняя веранда.

Что попробовать: мидии в белом вине (от 450 р.) и азу по-татарски (540 р.)

Адрес: ул. Народная, 15 Uhvat

все слайды

Новый ресторан современной русской кухни. Здесь готовят ну очень вкусные блюда в печи (отсюда и название).

Что попробовать: огуречная каша с яйцом (490 р.) и нарядный палтус на березовом соке (790 р.)

Адрес: Рочдельская ул., 15, стр. 41 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-poest-novye-restorany-kotorye-nado-znat/