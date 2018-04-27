5 причин посетить Лиссабон

Желтые трамваи, фуникулеры и бриз…Португалию в целом часто называют недооцененным направлением. В течение последних пары лет ситуация слегка изменилась, и многие россияне распробовали вкус самой западной столицы Европы. Ok-megazine.ru совместно со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru рассказывает, зачем ехать в Лиссабон и что там делать.

И сразу отвечаем на вопрос о знаменитом португальском портвейне: тем, кто устал от крепленого вина, в первую очередь стоит продегустировать легкое молодое виьо-верде или томный вишневый ликер «жинжинья». А теперь перейдем к остальным достопримечательностям.

Вечные ценности

В каждом городе есть памятники, посмотреть которые нужно обязательно. В Лиссабоне на первом месте среди таких достопримечательностей — Замок святого Георгия. Внушительная архитектура, павлины, вид на тысячи рыжих крыш — преодолеть пеший подъем к крепости определенно стоит. В списке обязательных к посещению локаций почетное место занимает и Монастырь Жеронимуш, где расположены Национальный археологический и Морской музеи.

Замок святого Георгия

Еще один важный пункт — Башня Белен. Красивая постройка — образец причудливого португальского Ренессанса с нотками востока — в разные времена успела побывать обителью для первого носорога в Европе, заключенных по решению суда и таможенников. Кстати, будьте готовы к тому, что башня несколько меньше, чем кажется по фото. Но это, разумеется, нисколько не умаляет ее значимости ни для истории города, ни для экскурсионного тура.

Отправляясь в столицу Португалии, не забудьте посетить Лиссабонский собор, переживший несколько исторических эпох и менявшийся вместе с ними. Местные жители лаконично называют его «Сэ». Во внутреннем дворе собора — археологические раскопки, а в сокровищнице, что в южной башне, — старинные артефакты и драгоценности.

Лиссабонский собор

Гастрономическое приключение

Впрочем, поговорить о гастрономических достопримечательностях все же стоит. Главные среди них — традиционная соленая треска бакаляу, разнообразные блюда из краба и прочих морепродуктов (но главные тут все-таки крабы) и овощные супы-пюре. Из морских обитателей обязательно стоит попробовать еще и маленьких улиток, которых подают в качестве закуски.

Но заказать их получится только в месяцы, в португальском названии которых не звучит буквы «р», то есть с мая по август. Вот такое у местных кулинаров забавное объяснение сезонности!

Если вы находитесь в постоянном поиске изысков, то отправляйтесь в один из лиссабонских ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Больше всего почета профессиональные французские едоки отдали заведению с названием Belcanto, на вывеске которого красуются сразу две звезды. Гид Мишлен также отметил рестораны Eleven, Feitoria, Alma и другие.

Несмотря на близость и доступность свежих морепродуктов и национальную любовь к разнообразному мясу, многие жители столицы спокойно отказываются пищи животного происхождения. В особенно удачных случаях они еще и открывают замечательные вегетарианские заведения, меню которых заставит на время забыть о привычных блюдах даже убежденного мясоеда. Попробуйте блюда из PSI, Organi Chiado или Jardim dos Sentidos — и у вас получится не только передохнуть от вездесущего животного белка, но и сэкономить (после ресторанов Мишлен это, скорее всего, будет необходимо)!

А когда захочется десертов — начинайте со знаменитых нежных пирожных Паштел де Ната. Местные жители его настолько любят, что даже устраивают ежегодный конкурс на лучший Паштел. Впрочем, многие считают, что лидер по приготовлению самого вкусного пирожного давно известен, и это паштелария Pastéis de Belém.

Новая жизнь старых зданий

Лиссабон — город, который умеет преображать старые здания, сохраняя их шарм и красоту, но кардинально меняя их предназначение. Например, бывшая прядильно-ткацкая фабрика LX Factory, существовавшая с середины XIX века, сейчас выступает в роли большого креативного пространства. Под его крышей собираются дизайнеры, художники, музыканты, владельцы модных баров и кафе… Каждый промышляет здесь любимым делом и продает свои произведения. По воскресеньям на территории фабрики устраивают ярмарку, а иногда — дают ночные концерты.

Участь стать модным местом скопления гурманов постигла исторический рынок Рибейра, который теперь называется Time Out Market. Сейчас здесь работают как небольшие представительства сетевых кафе и ресторанов, так и частные заведения самого разного профиля. Попробовать здесь можно и национальную кухню, и фьюжн, и неизменные суши и бургеры.

Купить дизайнерские украшения в старой фабрике, вкусить блюда высокой кухни на старом рынке — этим уже никого не удивишь. Но Лиссабону есть чем похвастаться и перед искушенными путешественниками! Как насчет того, чтобы отдохнуть за бокалом отличного пива в монастыре XIII века? Это можно сделать на улице Rua Nova da Trindade в баре при одной из самых впечатляющих пивных фабрик — Trindade!

Любителям стрит-арта

Еще один способ преображать старые здания — превращать их в искусство. Заброшенные дома столицы давно стали полотнами для художников граффити, которые талантливо наполняют и без того яркий Лиссабон новыми красками. Стрит-арт в столице — отдельный повод для экскурсии, а самые яркие «экспонаты» можно найти с помощью карты.

Под сенью в тишине

Парки и сады Лиссабона — для умиротворенных прогулок, приятных ланчей на свежем воздухе и наслаждения тишиной. В небольшом Принсипи-Реал можно отдохнуть под огромным кипарисом и купить винтажную безделушку. В парке Турел получится устроить пикник с видом на городские крыши (лучше всего это делать в закатные часы), а Сад Рафаэля Бордало Пинейро понравится поклонникам необычных керамических изделий.

Стоимость перелета из Москвы в Лиссабон весной-летом, согласно данным momondo.ru, — от 19,8 тыс. руб. с пересадкой в Брюсселе. Стоимость проживания — от 3,6 тыс. руб. за одну ночь в двухместном номере отеля 3*.