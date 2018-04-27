«Петровский причал» рассказывает, как выбрать ресторан для свадьбы

Праздничный банкет — важная составляющая идеального свадебного торжества. Ресторан должен понравиться не только молодоженам, но и будущим гостям мероприятия. Что нужно учесть, когда вы выбираете банкетный зал? Деловое сообщество и ресторан «Петровский Причал» подготовили 12 самых важных вопросов при выборе ресторана для свадьбы

Вы уже знаете дату свадьбы, купили роскошное платье невесты и костюм жениха, но до сих не определились с местом проведения торжества? Представляем, в какой вы растерянности, ведь в нашем городе десятки роскошных банкетных залов, уютных кафе и презентабельных ресторанов.

Какой из них лучше и надежнее, какой устроит по цене и меню, куда войдут все приглашённые? Друзья советуют одно, родители — другое, а время идёт, и скоро все хорошие заведения будут заняты! Без паники. Спокойно и последовательно задаем себе 12 вопросов (а некоторые из них — администратору банкетного зала), которые помогут выбрать идеальный ресторан для вашей свадьбы.

Удобно ли расположен ресторан? Возможно, не все гости приедут в ЗАГС, кто-то будет добираться до ресторана самостоятельно — на автомобиле или общественном транспорте. А ночью гостям ещё предстоит разъехаться по домам. Если вы собираетесь заказать гостям такси, из центра его стоимость будет гораздо ниже, чем из отдалённого района. Да и выйти на улицу, чтобы запустить небесные фонарики, приятнее в знакомом районе. В этом плане ресторан «Петровский причал» — хороший выбор. Левый берег Дона, чистый воздух и уникальный внешний вид ресторана сделают праздник незабываемым.

Есть ли у ресторана парковка? Это имеет значение, если часть ваших гостей приезжает на своей машине. Вы же не хотите, чтобы кто-то опоздал только потому, что не смог припарковаться рядом с местом вашего торжества? На территории ресторана «Петровский Причал» более 150 парковочных мест

Сколько человек вмещает банкетный зал? Придите в ресторан и убедитесь сами, что там достаточно места. Вашим гостям должно быть комфортно, свободно, не душно. К тому же в зале нужно будет танцевать, проводить конкурсы и поздравлять молодожёнов. В Петровском Причале 5 залов вместительностью от 10 до 300 человек

Какая будет сервировка стола, сколько официантов работает на банкете? Хочется, чтобы свадьба прошла по высшему разряду. Красивым должно быть всё, вплоть до вилок и ложек на столах. Поэтому попросите показать пример сервировки и узнайте, сколько официантов обслуживает банкет. Обратите внимание на «Петровский Причал» — это уникальный ресторан в Ростове-на-Дону, который сочетает в себе донское гостеприимство с изысканными европейскими традициями. Своей оригинальной архитектурой здания ресторан напоминает утопающие в зелени шатры Петра Великого. Здесь к услугам гостей неповторимые по своему оформлению залы для торжеств и исключительный сервис.

Какое меню предлагает ресторан? Как бы вам ни понравился ресторан внешне, главное — это меню. Плохо приготовленная, невкусная еда не только испортит праздник.

Обсуждайте меню с администратором ресторана, уточняйте детали, обговаривайте ценник — и заведение пойдёт вам навстречу. Меню ресторана «Петровский Причал» — это гармоничное сочетание донских, европейских и средиземноморских блюд. Здесь готовы исполнить любые индивидуальные пожелания посетителей.

Есть ли в банкетном зале зона для танцев, зона для детей, диваны для отдыха? Если на вашей свадьбе будет одна молодежь, в зале должно быть достаточно места для зажигательных танцев. Если приглашено много родственников, среди которых бабушки и дедушки, им захочется просто посидеть и полюбоваться молодожёнами. Если ваши гости придут с детьми, малышам нужен уголок для игр. В общем, банкетный зал должен угодить всем.

Какова минимальная цена проведения банкета? Это очень индивидуальный вопрос. Многое зависит от количества гостей, оформления зала и выбранных в меню блюд. К сожалению, обычно именно ресторан — самая дорогостоящая часть свадьбы. Кстати, в «Петровском Причале», при всей изысканности заведения, ценник остаётся демократичным для данного сегмента — от 2999 рублей с человека.

Какие отзывы вы слышали об этом ресторане? Безусловно, доверить проведение свадьбы можно только тому кафе или ресторану, которое нравится вам и вашим друзьям. Почитайте отзывы в интернете, опросите знакомых: если вы слышите только положительные рекомендации — это ещё один плюс в карму выбранному месту. Путешественники и местные жители рекомендуют для свадьбы именно «Петровский причал» — на сайте TripAdvisor более 50 положительных отзывов.

До которого часа можно проводить торжество? Не выгонят ли всех гостей после полуночи? Договариваться о времени окончания торжества нужно заранее. Правда, хорошие рестораны в любом случае никого не оставят на улице и будут обслуживать праздник до самого утра, ведь главное — комфорт клиентов. Ресторан «Петровский Причал» работает до последнего гостя

Подойдут ли атмосфера и интерьер ресторана для вашей свадьбы? Наверняка вы уже спланировали, в каком стиле и в каких оттенках будет оформлена свадьба. Адекватно оцените, смогут ли ваши задумки вписаться в интерьер того или иного банкетного зала. Так, в индийском ресторане вам будет сложно провести свадьбу в русском стиле, а в пивном ресторане — романтичное торжество в розовых тонах. Хорошо, если банкетный зал имеет традиционный светлый интерьер, классические диваны и стулья приглушённых тёмных или пастельных оттенков.

Можно ли принести свои напитки? Важный аспект для многих молодоженов. Если для вас принципиально принести свои напитки, то обговорите этот вопрос до того, как заключите договор аренды. Обычно такая возможность предоставляется тем молодоженам, кто заказал банкет на определенную сумму.

Предоставляет ли ресторан бонусы и подарки для молодоженов? Приятно, когда ресторан не только организует для вас великолепное торжество, но и делает скидку или дарит подарки. Узнайте у администратора, есть ли в их кафе подобные предложения при заказе свадебного банкета. Например, «Петровский Причал» дарит скидки и бонусы не только на свадьбу, но и на дни рождения, выпускные вечера, корпоративы! При заказе банкета вы можете получить следующие подарки –размещение в отеле 5*, круглосуточная СПА-зона при отеле, залп из пушки XIX века, подарочные сертификаты в «Султан СПА» и многое другое!

«Петровский Причал» — г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная 45Г. 8 (863) 303-03-35