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Где отметить Первомай: пять челябинский заведений с советской атмосферой
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Где отметить Первомай: пять челябинский заведений с советской атмосферой 

Хорошие новости 44 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Майские выходные в этом году выдались длинные, так что обязательно стоит выбраться куда-нибудь и как следует отметить День весны и труда. В идеале отмечать стоит, конечно, на маёвке — где-нибудь на берегу очень быстрой реки с шашлыками, но если не получится — предлагаем вам путешествие в прошлое. Мы нашли пять челябинских заведений, где чувствуется подлинная советская атмосфера. Подробнее о них читайте ниже.
Ресторан «Антресоль»
Ул. Молодогвардейцев, 17  Средний чек 800 рублей
Вся концепция ресторана строилась на ностальгии по СССР. Куда бы гость не зашел, куда не глянул — все вокруг напоминает о ламповых, советских временах. Интерьер здесь стильный и уютный. У каждого зала своя тема: «Библиотека» с чудесным красным ковром на полу, книгами на стенах и громоздким бюстом Владимира Ильича, зал «Кухня» с абажурами и стенами, клееными старыми газетами, навевают воспоминания о квартире родителей в хрущевке, вип-комната «Ленин» напоминает кабинет и обедать здесь немного неуютно: того и гляди зайдет грозный хозяин апартаментов и ласково поинтересуется, а что это мы, тунеядцы, здесь забыли?
Хинкали и вино
Ул. Красная, 48  Средний чек 500 рублей
Когда хинкальную только-только открывали, владелец объяснял, что хочет оформить месте в виде уютной грузинской квартиры 80-ых годов прошлого века, где все просто, встречают радушно, а кормят вкусно. И мы считаем, что это сделать удалось: столики накрыты хлопковыми скатертями, с потолка свисают зеленые абажуры, а подоконники уставленными цветами в горшках. В меню 7-8 видов хинкали с различными начинками, а среди десертов особой популярностью пользуется груша, томленая в вине Саперави.
Кафе «Пельмешка»
Ул. Сони Кривой, 69А  Средний чек 130 рублей
Не скрываем: наша редакция очень любит это заведение и постоянно там обедает. В кафе простой интерьер: деревянный стулья-столы и скамьи, на стенах советские плакаты, а за стеклом магазинные весы и самовар. По телевизорам без конца крутят советскую классику кино. Чай наливают в граненые стаканы с подстаканниками. Пельмени для гостей лепят вручную и у всех на виду: заходишь, а в пару метрах от раздачи за стеклом сидят необъятные тетушки в белых халатах и резво-резво лепят из теста пельмени. И при этом все чистенько, аккуратно и вкусно.
В майские праздники кафе работает с 9:00 до 18:00. Но если народа совсем не будет, предупреждает, что закроются в обед.
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