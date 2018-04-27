Готовим обед по-европейски

Удивить близких ресторанными деликатесами теперь можно и дома. Мы расскажем, как сэкономить деньги и время на приготовление еды, и раскроем секреты самых дорогих заведений. Хотите знать, сколько на самом деле стоит то, чем нас кормят шеф-повара? Тогда включайте 18 кнопку.

На этот раз мы предложим вам отведать европейские блюда. В нашем меню: греческий шашлык — сувлаки, итальянская закуска брускетта с баклажанами и салат с интригующим названием «Коул слоу». Не пропустите!

Смотрите программу «Как в ресторане» 29 апреля в 8:35 на телеканале «МИР»

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