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Готовим обед по-европейски
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Готовим обед по-европейски 

Мир24 1 час назад
Удивить близких ресторанными деликатесами теперь можно и дома. Мы расскажем, как сэкономить деньги и время на приготовление еды, и раскроем секреты самых дорогих заведений. Хотите знать, сколько на самом деле стоит то, чем нас кормят шеф-повара? Тогда включайте 18 кнопку.
На этот раз мы предложим вам отведать европейские блюда. В нашем меню: греческий шашлык — сувлаки, итальянская закуска брускетта с баклажанами и салат с интригующим названием «Коул слоу». Не пропустите!
Смотрите программу «Как в ресторане» 29 апреля в 8:35 на телеканале «МИР».
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