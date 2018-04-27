В «Метрополе» японцы разделали 200-килограммового голубого тунца

В ресторане «Метрополь» в Москве знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киеси Кимура 27 апреля провел презентацию японской кухни, разделав прямо в ресторане 200-килограммового голубого тунца. Из свежеразделанного тунца команда поваров тут же приготовила суши.

Презентация прошла на мероприятии «Японская туристическая весна», устроенного Национальным туристическим офисом Японии (JNTO). Это мероприятие стало одним из первых, проведенных в рамках Перекрестного года России и Японии, наряду с Российско-Японским форумом «Точки соприкосновения», который также прошел 27 апреля в гостинице «Метрополь». Организаторами Форума стали "Российская газета" и японская газета Mainichi.

"Сейчас мы станем свидетелями схватки между человеком и тунцом, — предварил разделку рыбы Никаи-сан. — И мы посмотрим, кто победит".

За схваткой наблюдал и присутствовавший на презентации французский актер Жерар Депардье . Первым делом Киеси Кимура специальным ножом, больше похожим на меч-катану, отсек тунцу голову, затем срезал плавники. После этого команда поваров начала сноровисто лепить суши, нарезая рыбу остро заточенными ножами.

Киеси Кимура известен не только своей сетью ресторанов, но и эксцентричными поступками. Именно он покупает за огромные деньги на рыбных аукционах на рынке Цукидзи в Токио голубых тунцов. Несколько лет назад он приобрел 188-килограммового голубого тунца за примерно 37,5 тысячи долларов, а в 2017 году он заплатил за голубого тунца весом 212 килограммов примерно 634 тысячи долларов.