Сотню футбольных мячей с подписями Виктора Гусева раздадут на гастрофесте во Владимире

ВЛАДИМИР, 28 апреля. / ТАСС /. Организаторы гастрономического фестиваля Welcome Foodball Cup, который пройдет во Владимире 28 апреля в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России», раздадут гостям праздника сто футбольных мячей с автографами спортивного комментатора Виктора Гусева . Об этом ТАСС сообщила координатор проекта Екатерина Шаповалова.

"На фестивале проект «Гастрономическая карта России» раздаст порядка 100 мячей с автографами Виктора Гусева, который будет ведущим мероприятия. Welcome Foodball Cup во Владимире станет презентацией фестивалей, которые в дни проведения чемпионата мира по футболу пройдут в городах — организаторах ЧМ-2018", — рассказала собеседница агентства.

На фестивале шеф-повара городов — организаторов матчей чемпионата мира по футболу представят стрит-фуд, который будут предлагать гостям и болельщикам игр. Кроме того, зрелищной частью мероприятия станет футбол в лаптях между командами шеф-поваров из России, Сербии, Греции, Израиля, Германии, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Пакистана, Польши и Хорватии. Кроме того, гости праздника смогут продегустировать блюда — гастрономические бренды регионов — участников «Гастрономической карты России».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.