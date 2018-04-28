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Неизвестные отобрали у посетителя московского ресторана более 3 млн рублей
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Неизвестные отобрали у посетителя московского ресторана более 3 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Четверо неизвестных ворвались в ресторан на севере Москвы и отобрали у посетителя 2 млн рублей и $20 тыс., сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Днем в минувшую пятницу четверо неизвестных ворвались в ресторан на улице Черняховского, д. 1, избили 31-летнего менеджера по продаже компьютерного оборудования и отобрали принадлежавшие ему 2 млн рублей и $20 тыс. ", — сказал сотрудник пресс-службы.
После этого нападавшие скрылись.
"Материальный ущерб составил около 3, 252 млн рублей", — сказал представитель столичной полиции.
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