Неизвестные отобрали у посетителя московского ресторана более 3 млн рублей

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Четверо неизвестных ворвались в ресторан на севере Москвы и отобрали у посетителя 2 млн рублей и $20 тыс., сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Днем в минувшую пятницу четверо неизвестных ворвались в ресторан на улице Черняховского, д. 1, избили 31-летнего менеджера по продаже компьютерного оборудования и отобрали принадлежавшие ему 2 млн рублей и $20 тыс. ", — сказал сотрудник пресс-службы.

После этого нападавшие скрылись.

"Материальный ущерб составил около 3, 252 млн рублей", — сказал представитель столичной полиции.