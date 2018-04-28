В САО ищут избивших и ограбивших мужчину на 3,3 млн рублей в ресторане

Вечером 27 апреля неизвестные напали на мужчину в ресторане на улице Черняховского в районе Аэропорт на севере Москвы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», нападение на мужчину 1987 года рождения, работающего менеджером по продаже компьютерного оборудования, произошло вечером в пятницу, 27 апреля, в ресторане на севере столицы.

Уточняется, что четверо неизвестных ворвались в помещение и, избив клиента ресторана, открыто похитили у него 2 млн рублей и 20 тысяч долларов. По подсчетам полиции, общая сумма материального ущерба составила 3,3 млн рублей.

В связи с этим полицейские возбудили уголовное дело о грабеже, в настоящее время преступники разыскиваются.