Гламурный уральский фотограф отсудил у «Штолле» 100 тысяч рублей за использование его фото в меню

Уральский фотограф Евгений Фрейер, который снимает моделей по всему миру, доказал, что пироговая «Штолле» неправомерно использовала его снимки в меню. Он судился с сетью ресторанов ещё с октября прошлого года, суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении иска, но сегодня Свердловский областной суд отменил то решение.

Как рассказал фотограф, ему и его адвокату удалось доказать, что в меню «Штолле» размещены именно его фотографии, но никто ему за эту съемку не заплатил.

— Я выиграл минимальную сумму, которую только мог, — это по 10 тысяч за каждую фотографию (всего их девять), плюс компенсация судебных издержек. В сумме получается больше ста тысяч, — рассказал Евгений E1.RU.

Он добавил, что подавал в суд на восемь юридических организаций, которые работали под брендом «Штолле» в разных городах и везде иллюстрировали меню его фотографиями. Но отсудить что-то удалось пока только у одной. Будет ли он судиться с остальными, Евгений пока не решил — ждет письменного решения суда.

— Требования истца частично были удовлетворены, суд обязал ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав — 90 тысяч рублей, — подтвердили E1.RU в Областном суде.

Евгений Фрейер изначально требовал от «Штолле» 4 миллиона. Он утверждает, что в пироговую его наняли, чтобы красиво отснять блюда, обещали заплатить небольшую сумму, при этом никакой договор с фотографом не заключали. Однако снимки в итоге не понравились заказчику, и фотограф запретил их использование. В «Штолле» уверяли, что всё было по-другому и молодому человеку заплатили деньги.