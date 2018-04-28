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Ставропольских ветеранов отвели в музей и накормили в ресторане
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Ставропольских ветеранов отвели в музей и накормили в ресторане 

АиФ Ставрополье 42 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ветераны Ставрополя посетили краеведческий музей и пообедали в ресторане, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Благотворительную акцию устроил комитет труда и соцзащиты. Участники ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и «дети войны» пришли на экскурсию в ставропольский краеведческий музей им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Сотрудники музея показали ветеранам экспозицию в Зале боевой славы.
На выставке «Боевая слава Ставрополья 1941-1945 гг» гости увидели изучили подвиги земляков во время ВОВ и Второй мировой, осмотрели материалы об освобождении Кавказа.
После познавательной прогулки ветеранов накормили обедом в ресторане «Кухня Family». Гости остались довольны и поблагодарили организаторов за внимание и душевность.
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