Ставропольских ветеранов отвели в музей и накормили в ресторане

Ветераны Ставрополя посетили краеведческий музей и пообедали в ресторане, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Благотворительную акцию устроил комитет труда и соцзащиты. Участники ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и «дети войны» пришли на экскурсию в ставропольский краеведческий музей им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Сотрудники музея показали ветеранам экспозицию в Зале боевой славы.

На выставке «Боевая слава Ставрополья 1941-1945 гг» гости увидели изучили подвиги земляков во время ВОВ и Второй мировой, осмотрели материалы об освобождении Кавказа.

После познавательной прогулки ветеранов накормили обедом в ресторане «Кухня Family». Гости остались довольны и поблагодарили организаторов за внимание и душевность.