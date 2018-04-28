Пять ресторанов с видом на Кремль

1. Ресторан O2 Lounge, гостиница «Ритц-Карлтон». Средний чек — 2500 рублей

Высокие цены O2 Lounge с лихвой окупаются потрясающим видом на Красную площадь. В меню — интернациональные гастрономические изыски в сочетании с морепродуктами, а в барной карте — широчайший выбор коктейлей с национальным колоритом. Они — после вида — главная гордость O2. Среди ингредиентов — настойка «Русские горькие» со специями и травами, джин, насыщенный смесью чая «Русский караван», полугар, мед розмарина, компот из вишни и многое другое. Изюминки классическим миксам добавляют нестандартные ингредиенты — например, настойка из трюфелей или позолоченные листья.

2. Кафе My Gelato, торговый центр «Охотный ряд». Средний чек — 700 рублей

facebook.com/mygelato.cafe

Кафе My Gelato

Бывшая джелатерия «Пломбир», а ныне — кафе My Gelato одним из первых в Москве в этом году открыло летнюю веранду прямо под кремлевскими стенами. Сидя за столиком с видом на Александровский сад здесь можно удивительно демократично продегустировать лучшее в Москве итальянское мороженое — джелато. В меню как классический пломбир, так и экзотическая горгонзола, мед с кардамоном и орехами, маскарпоне с инжиром, сорбеты из манго с имбирем и клубники с базиликом, и даже угольно-черное и небесно-голубое джелато — всего почти 40 видов.

Ну а если хочется подкрепиться, в меню большой выбор пиццы, пасты, бургеров, салатов, закусок и даже неожиданный для итальянского ресторана чай из самовара.

3. Гранд Кафе Dr. Живаго, гостиница «Националь». Средний чек — 1500-2000 рублей

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Гранд Кафе Dr. Живаго

Популярный ресторан Александра Раппопорта «Dr. Живаго» славится, главным образом, двумя вещами: интерьером в стилистике советского китча и лучшими завтраками с видом на Кремль. Уже с шести утра здесь подают самые вкусные в Москве сырники, оригинальные каши и еще несколько десятков блюд на выбор по вполне демократичным ценам. Впрочем, обедать и ужинать здесь не менее приятно — разве что более людно, особенно на веранде. Впрочем, прекрасная кухня — русская, но современная, заставляет забыть о суете: в меню и караси в сметане, и гусь с брусникой, и утка с мочеными ранетками, «и икра заморская — баклажанная».

4. Ресторан «Восход», парк Зарядье. Средний чек — 1500-2000 рублей

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Ресторан «Восход»

Ресторан «Восход» в парке Зарядье тоже принадлежит Раппопорту и тоже демонстрирует потрясающий вид на Кремль, но уже со стороны набережной. В меню, по раппопортовской традиции, есть русская кухня, но помимо нее — кулинарные изыски бывших союзных республик: борщ здесь соседствует с мантами, сациви — с пловом, драники — с чебуреками, а шпроты — с шашлыками. Уровень исполнения — выше всяких похвал, но глаза от наслаждения, помня про впечатляющий вид из окон, лучше все же не закрывать.

5. Bosco Cafe, ГУМ. Средний чек — 2500 рублей

facebook.com/Bosco-Cafe-GUM Bosco Cafe

Пожалуй, самый известный в Москве ресторан с видом на Кремль расположился прямо на Красной площади. Цена за возможность отобедать в Bosco Cafe под звон часов на Спасской башне, конечно, довольно высока, но взамен, помимо вида и атмосферы, здесь получаешь еще и шик классического итальянского гранд-кафе — с антикварной мебелью, люстрами муранского стекла, паркетом, мраморной мозаикой и тяжелыми бархатными портьерами. Кухня здесь, возможно, немного уступает виду, зато на порциях здесь, как и в Италии, не экономят, да и десерты в пастичерии на первом этаже Bosco Cafe выше всяких похвал.