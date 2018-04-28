В Екатеринбурге болельщики ЧМ по футболу могут остаться без ресторанов и магазинов

В Екатеринбурге болельщики ЧМ по футболу могут остаться без ресторанов и магазинов, так как прокуратура требует запретить эксплуатацию ТРЦ «Алатырь» рядом со стадионом, в котором работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов.

Свердловская прокуратура требует запретить эксплуатацию ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5, пока собственники не устранят все нарушения пожарной безопасности.

«Алатырь» — это единственный ТРЦ неподалеку от Центрального стадиона, где в июне пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018. От арены до центра меньше 500 метров. Согласно сайту торгового центра, здесь работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов.

Если «Алатырь» окажется закрыт на время международных соревнований, это ударит не только по бизнесу, но и по комфорту болельщиков. Оперативно получить комментарий у главы комитета по товарному рынка администрации города Елены Чернышевой не удалось — на звонки журналиста она не ответила.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 28 апреля начнется суд по временному закрытию ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5.

К процессу также привлечены в качестве третьих лиц ГУ МЧС России по Свердловской области и ООО «Парк один».

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ряд вопросов надзорного ведомства связан с батутным парком и кинотеатром, которые работают на пятом этаже торгового центра, хотя в проекте их не было. На какие сроки может затянуться устранение нарушений сказать сложно. Директор управляющей компании «Алатыря» Артем Колинько от комментариев отказался, предложив дождаться решения суда.