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В Екатеринбурге болельщики ЧМ по футболу могут остаться без ресторанов и магазинов
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В Екатеринбурге болельщики ЧМ по футболу могут остаться без ресторанов и магазинов 

Парламентская газета 5 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Екатеринбурге болельщики ЧМ по футболу могут остаться без ресторанов и магазинов, так как прокуратура требует запретить эксплуатацию ТРЦ «Алатырь» рядом со стадионом, в котором работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов.
Свердловская прокуратура требует запретить эксплуатацию ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5, пока собственники не устранят все нарушения пожарной безопасности.
«Алатырь» — это единственный ТРЦ неподалеку от Центрального стадиона, где в июне пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018. От арены до центра меньше 500 метров. Согласно сайту торгового центра, здесь работают 18 ресторанов и кафе, гипермаркет и 70 магазинов.
Если «Алатырь» окажется закрыт на время международных соревнований, это ударит не только по бизнесу, но и по комфорту болельщиков. Оперативно получить комментарий у главы комитета по товарному рынка администрации города Елены Чернышевой не удалось — на звонки журналиста она не ответила.
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 28 апреля начнется суд по временному закрытию ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5.
К процессу также привлечены в качестве третьих лиц ГУ МЧС России по Свердловской области и ООО «Парк один».
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ряд вопросов надзорного ведомства связан с батутным парком и кинотеатром, которые работают на пятом этаже торгового центра, хотя в проекте их не было. На какие сроки может затянуться устранение нарушений сказать сложно. Директор управляющей компании «Алатыря» Артем Колинько от комментариев отказался, предложив дождаться решения суда.
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