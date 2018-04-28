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Фестиваль Welcome Foodball Cup познакомит болельщиков с кухнями городов проведения ЧМ-2018
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Фестиваль Welcome Foodball Cup познакомит болельщиков с кухнями городов проведения ЧМ-2018 

ТАСС 55 минут назад
ВЛАДИМИР, 28 апреля. /ТАСС/. Фудтраки федерального проекта «Гастрономическая карта России» в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу познакомят болельщиков с кухнями всех городов, которые примут игры турнира, в ходе передвижного фестиваля Welcome Foodball Cup. Об этом ТАСС сообщила в субботу координатор проекта Екатерина Шаповалова на презентации проекта во Владимире.
"Автозавод ГАЗ выделил «Гастрономической карте России» 11 фудтраков, каждый из них назван в честь города, в котором пройдут матчи ЧМ-2018, и представляет его в нашем проекте. В дни проведения чемпионата они будут путешествовать по местам проведения игр, и в каждом фудтраке можно будет попробовать 4-5 позиций блюд региональной кухни. Таким образом, «Гастрономическая карта России» приобрела целый парк мобильных ресторанов, которые побывают во всех городах проведения матчей", — рассказала Шаповалова.
В каждом городе местные жители, туристы и болельщики смогут попробовать около 40 блюд из городов мундиаля, в том числе специально разработанные к ЧМ-2018 варианты стритфуда с местной спецификой.
"Сочи представит жареная барабуля, Калининград — балтийская килька, екатеринбургские повара разработали пельмени с чернилами каракатицы, Саранск — мордовские блины пачат, Самару представят раки и вяленая рыба, Волгоград — царская уха, Ростов разработал специальные курники в виде футбольных мячей, Москва — калачи с различными начинками", — уточнила Шаповалова.
28 апреля на родине проекта «Гастрономическая карта России», во Владимире, который также вошел в культурную программу ЧМ-2018, прошел презентационный фестиваль Welcome Foodball Cup. Гости праздника смогли попробовать черноморскую барабулю и московские калачи. Кроме того, шеф— повара, принимающие участие в проекте «Гастрономическая карта России», и их коллеги со всего мира сыграли в футбол в лаптях, комментатором выступил спортивный журналист Виктор Гусев. Кульминацией праздника стала раздача 100 футбольных мячей и автограф-сессия телекомментатора.
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