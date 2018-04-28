Монахиня заходит в бар, чтобы сходить в туалет. То, что там произошло — нечто!

Одна монахиня, очень захотела в туалет и вошла в местный бар. Там было очень шумно, орала музыка, громкие разговоры и периодически гаснет свет. Каждый раз, когда это происходило, все сидящие в баре начинали кричать «Ура»!

Но, когда гуляки увидели монахиню, в комнате наступила мертвая тишина.

Она подошла к бармену и спросила: «Можно мне воспользоваться уборной?»

Бармен ответил: «Хорошо, но я должен предупредить вас, что там есть статуя голого человека, носящего только фиговый лист.»

Монахиня ответила, что в таком случае будет смотреть другую сторону. Тогда бармен показал ей куда пройти.

Через несколько минут, когда снова погас свет, и монахиня вернулась, все вокруг замерли, чтобы подарить монахине громкие, восторженные аплодисменты.

Она подошла к бармену и сказала: «Сэр, я не понимаю. Почему они аплодировали мне? Только потому, что я пошла в туалет?»

На что бармен ответил: «Ну, теперь они знают, что вы одна из нас! Не хотите выпить?»

Озадаченная монахиня ответила: «Нет, спасибо, но я до сих пор не понимаю ничего!»

«Видите ли, — рассмеялся бармен, — каждый раз, когда кто-то поднимает фиговый лист на этой статуе, у нас в зале гаснет свет…»