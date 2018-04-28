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На Коммунистической открылась закусочная с портретом Путина и тесаками в стене
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На Коммунистической открылась закусочная с портретом Путина и тесаками в стене 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В «хипстерском дворике» на Коммунистической заработала закусочная Pho. Заведение открыла Данг Йен из Сайгона в партнёрстве с местными предпринимателями.
Pho расположилась на первом этаже во внутреннем дворе исторического дома на улице Коммунистической, 45, где уже разместились несколько заведений необычного формата. Среди них, например, кафе и галерея «Дом культуры», закусочная «Мои манты», котокафе Murchim и т.д.
В заведении всего пять столиков. Белёные кирпичные стены украшены яркими изображениями продуктов, используемых во вьетнамской кухне. Над входом висят портреты вождя вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина и бессменного российского президента Владимира Путина.
В противоположную стену воткнуты два больших традиционных тесака, которые используются на кухне по всей Юго-Восточной Азии.
В меню всего несколько блюд: суп Фо Бо с говядиной (180 рублей), нэмы (обжаренные рисовые рулетики с овощами и мясом) — 75 рублей штука, салат из капусты (30 рублей), а также чай и кофе, заваренный по-вьетнамски.
Заведение открыла Данг Йен из города Хошимин (старое название Сайгон), она же отвечает за кухню и принимает заказы. С финансированием и поиском места, по её словам, ей помогли «друзья из Новосибирска».
По информации НГС, заведение открыто при участии владельцев самой первой новосибирской точки с вьетнамской едой, которая уже давно работает на Ленинском рынке.
Вьетнамская кухня — один из модных современных ресторанных трендов. Pho на Коммунистической — это уже третье вьетнамское заведение, открывшееся в Новосибирске за последние полгода. Так, в минувшем декабре на Горького заработало кафе Kung Pho ресторатора Вячеслава Яковлева (Twiggy, «Мамин Сибиряк» и т.д.). В том же месяце в комплексе «Подземка» открылась закусочная Chao Pho выходца из города Нячанг по имени Тинь.
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