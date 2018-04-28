На Коммунистической открылась закусочная с портретом Путина и тесаками в стене

В «хипстерском дворике» на Коммунистической заработала закусочная Pho. Заведение открыла Данг Йен из Сайгона в партнёрстве с местными предпринимателями.

Pho расположилась на первом этаже во внутреннем дворе исторического дома на улице Коммунистической, 45, где уже разместились несколько заведений необычного формата. Среди них, например, кафе и галерея «Дом культуры», закусочная «Мои манты», котокафе Murchim и т.д.

В заведении всего пять столиков. Белёные кирпичные стены украшены яркими изображениями продуктов, используемых во вьетнамской кухне. Над входом висят портреты вождя вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина и бессменного российского президента Владимира Путина

В противоположную стену воткнуты два больших традиционных тесака, которые используются на кухне по всей Юго-Восточной Азии.

В меню всего несколько блюд: суп Фо Бо с говядиной (180 рублей), нэмы (обжаренные рисовые рулетики с овощами и мясом) — 75 рублей штука, салат из капусты (30 рублей), а также чай и кофе, заваренный по-вьетнамски.

Заведение открыла Данг Йен из города Хошимин (старое название Сайгон), она же отвечает за кухню и принимает заказы. С финансированием и поиском места, по её словам, ей помогли «друзья из Новосибирска».

По информации НГС, заведение открыто при участии владельцев самой первой новосибирской точки с вьетнамской едой, которая уже давно работает на Ленинском рынке.