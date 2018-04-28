Россияне не хотят польского картофеля

Польские фермеры понесут значительные убытки. Российский филиал сети «Макдоналдс» (McDonald's) откажется от импорта польского картофеля, пишет польское интернет-издание Fakt24. Теперь в российских «Макдоналдсах» больше не будут готовить картофель фри из польского продукта. Вместо этого будут использовать отечественный овощ. Решение отказаться от импорта польского картофеля связано с ростом цен на нефть и падением курса рубля.

Сеть «Макдоналдс» в России в течение 28 лет импортировала не только польский, но и голландский картофель, из которого в ресторанах быстрого питания готовили картофель фри. Все это время компания искала способ использования российских культур. И цель была достигнута — в Липецке был построен завод по переработке картофеля, который способен обрабатывать 200 тысяч тонн овощей в год, а также доставлять переработанный и замороженный картофель в 651 ресторан сети.

Решение «Макдональдс» больше ударит по польским фермерам, чем по голландским. Ведь голландцы сотрудничали с россиянами в строительстве завода в Липецке, мощность которого покроет 98% общего спроса сети на картофель.