Менеджер ресторана решил разобраться с недовольной клиенткой у нее дома

Йеша Каллаган из города Стерлинг, штат Вирджиния, имела неосторожность заказать доставку еды в местном ресторане Ля Порчетта и оставить о нем негативный отзыв. Посредственные вкусовые характеристики доставленной еды оказались лишь меньшим из зол — ночью в дверь ее дома неожиданно постучался менеджер заведения.

Как ни странно, начало коротких взаимоотношений девушки с рестораном было довольно положительным. Доставщик был приветлив, приехал вовремя и даже попросил оставить отзыв о заведении. Это было его роковой ошибкой, спровоцировавшей дальнейший скандал.

Привезенная еда девушку не особенно впечатлила, однако она, как и обещала, написала ресторану отзыв. Далеко не самый плохой, оценив его в 3 балла из 5. Йеша пожаловалось на чизбургер, который был суховат, особенно в отсутствие зелени и томатов.

«Возможно, в следующий раз я попробую пиццу», — написала немного разочарованная клиентка.

Вечером того же дня, когда Йеша уже готовилась ко сну, в дверь ее дома неожиданно постучали. Параллельно с этим начались повторяющиеся телефонные звонки. Это был менеджер «обиженного» ресторана.

Включившийся автоответчик записал следующее сообщение.

«Здравствуйте, это менеджер из Ля Порчетты. Я стою у вас за дверью и хотел бы обсудить ваш отзыв о нашем ресторане».

Девушка не стала отвечать на отчаянные попытки добиться аудиенции. Вместо этого она вызвала полицию.

Прибывший на вызов офицер, по словам Йеши, был очень удивлен поведением менеджера.

В итоге, девушка понизила свою оценку заведения с 3 до 1 балла и дополнила негативом сам отзыв.

«Сначала я поставила ресторану 3 балла. Но теперь снижаю свою оценку до 1, поскольку менеджер явился ко мне домой в воскресенье в 10 часов вечера, не удовлетворенный моим отзывом о них. Он не только названивал мне по телефону, но и стоял за моей дверью! Что за черт! Я никому не открываю по ночам. Как он мог явиться ко мне домой? Что это у вас за бизнес?», — написала она на сайте.

Йеша также раскритиковала предыдущие положительные отзывы о ресторане, предположив, что их написали друзья сотрудников и владельцев.

«В следующий раз не стоит просить об отзыве, если вы не готовы услышать правду», — заключила девушка.

Хозяйка ресторана принесла свои извинения в ответ на отзыв недовольной клиентки. Она пояснила, что салат и помидоры, заявленные в составе чизбургера в меню службы доставки, — посредника между рестораном и клиентом — на самом деле не входят в блюдо. По ее словам, эта неточность была допущена третьим лицом, а менеджер прибыл к ней домой, чтобы извиниться за недоразумение и вручить новый заказ.

«Все, что он пытался сделать — это отработать обратную связь с клиентом. Нам очень обидно жертвовать своей репутацией из-за заказа стоимостью в 15 долларов», — пояснила директор в письме ресурсу Mashable.