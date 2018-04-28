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Планы на выходные 29 апреля — 2 мая: открытие сезона в парке Горького, ярмарка винила и сангрия
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Планы на выходные 29 апреля — 2 мая: открытие сезона в парке Горького, ярмарка винила и сангрия 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Май подкрался незаметно. А еще летние веранды, сангрия, фестивали и вечеринки под открытым небом. Собрали лучшие мероприятия и рестораны, которые украсят эти длинные выходные.
Первомай в парке Горького
Первого мая парк Горького открывает летний сезон. И не какой-нибудь, а 90-й, так что для парка этот год — юбилейный. Организаторы обещают настоящий парад-перформанс, который возглавит разработанный в «Сколково» робот. Также будет работать театральная лаборатория Gogol School, курс уличной фотографии от Photoplay и многое-многое другое.
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9  Открытие сезона La Boule
Летнее кафе La Boule в парке Горького наконец возобновляет работу. По такому поводу — тусовка на два дня, в субботу и воскресенье. На открытии будет играть Даша Малыгина, но есть и другие приятные моменты: теперь в «Ля Буле» будет работать еще один бар и — совсем скоро — детская площадка.
Адрес: ул. Крымский вал, д. 9, с. 19  Вход: свободный
Sneakerhead 10 лет  Самому авторитетному кроссовочному магазину города исполняется 10 лет. Сегодня вечеринка только для своих, а завтра в трехэтажном пространстве «КУБ» на «Флаконе» весь день будет проходить выставка от самых именитых коллекционеров кроссовок, лекции и мастер-классы.
Адрес: ул. Большая Новодмитровская, д. 36  Вход: свободный
Mark Schedrin, Kirill Ivanov в«Стрелке»
За последнюю вечеринку весеннего сезона на «Стрелке» (после которой откроют летнюю веранду) отвечает сегодня ночью Марк Щедрин и его друг, солист группы СБПЧ Кирилл Иванов. Будет весело и пьяно.
Адрес: Берсеневская наб., д. 14/5  Вход: свободный
Ярмарка винила в «Энтузиасте»
Завтра в мотокафе «Энтузиаст» на задворках Столешникова переулка в очередной раз пройдет весенняя ярмарка винила, которой дали название «Мелодии Мира». Все любители винила смогут унести домой пару-тройку крутых пластинок.
Адрес: Столешников пер., д. 7/5  Вход: свободный
Премьера фильма «Остров собак» Уэса Андерсона
30 апреля в «Октябре» на Арбате состоится премьера нового мультфильма Уэса Андерсона «Остров собак», над которым он работал последние пару лет. Сюжет такой: бездомные собаки борются против живодеров и коррупции. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Адрес: ул. Новый Арбат, д. 24  Билеты: 400 р.
Рестораны
«Бок»
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Камерный мясной ресторан Аркадия Новикова — рай для любителей боков и ребер. Их здесь жарят на гриле, запекают и тушат в разных соусах. Это даже звучит вкусно.
Адрес: ул. Петровка, д. 20/1  Monti’s Friends
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С 1 по 10 мая в Monti’s Friends будут готовить весенние коктейли за полцены. Меню — «Том Ям» с обжаренной креветкой, «Том Кукуруз» на роме, «Банановый тирамису», «Ален Рене» с виноградным кордиалом и «Пиковая Дама» с апельсиновым ликером. Все по 250 рублей, а 9 мая все гости получат еще и праздничный шот в подарок!
Адрес: ул. Валовая, д. 26  Roots bar & bistro
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А еще в эти дни в Roots будут готовить сангрию на белом сухом вине с огурцом, яблоком и розмарином, игристую — с летними ягодами и лемонграссом, для тех, кто любит покрепче, — на красном вине и ликере. И да, все это на летней веранде!
Адрес: Тверской б-р, д. 7  «Матрешка»
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В ресторане русской кухни «Матрешка» открылась летняя веранда! А с 29 апреля по 9 мая включительно гости ресторана смогут попробовать фирменные комбо-завтраки. И вишенка на торте — игристое и шампанское со скидкой 30%!
Адрес: Кутузовский пр-т, д. 2/1, с. 6  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-29-aprelya-2-maya-otkrytie-sezona-v-parke-gorkogo-yarmarka-vinila-i-sangriya/
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