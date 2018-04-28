Планы на выходные 29 апреля — 2 мая: открытие сезона в парке Горького, ярмарка винила и сангрия

Май подкрался незаметно. А еще летние веранды, сангрия, фестивали и вечеринки под открытым небом. Собрали лучшие мероприятия и рестораны, которые украсят эти длинные выходные.

Первомай в парке Горького

Первого мая парк Горького открывает летний сезон. И не какой-нибудь, а 90-й, так что для парка этот год — юбилейный. Организаторы обещают настоящий парад-перформанс, который возглавит разработанный в «Сколково» робот. Также будет работать театральная лаборатория Gogol School, курс уличной фотографии от Photoplay и многое-многое другое.

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9 Открытие сезона La Boule

Летнее кафе La Boule в парке Горького наконец возобновляет работу. По такому поводу — тусовка на два дня, в субботу и воскресенье. На открытии будет играть Даша Малыгина, но есть и другие приятные моменты: теперь в «Ля Буле» будет работать еще один бар и — совсем скоро — детская площадка.

Адрес: ул. Крымский вал, д. 9, с. 19 Вход: свободный

Sneakerhead 10 лет Самому авторитетному кроссовочному магазину города исполняется 10 лет. Сегодня вечеринка только для своих, а завтра в трехэтажном пространстве «КУБ» на «Флаконе» весь день будет проходить выставка от самых именитых коллекционеров кроссовок, лекции и мастер-классы.

Адрес: ул. Большая Новодмитровская, д. 36 Вход: свободный

Mark Schedrin, Kirill Ivanov в«Стрелке»

За последнюю вечеринку весеннего сезона на «Стрелке» (после которой откроют летнюю веранду) отвечает сегодня ночью Марк Щедрин и его друг, солист группы СБПЧ Кирилл Иванов . Будет весело и пьяно.

Адрес: Берсеневская наб., д. 14/5 Вход: свободный

Ярмарка винила в «Энтузиасте»

Завтра в мотокафе «Энтузиаст» на задворках Столешникова переулка в очередной раз пройдет весенняя ярмарка винила, которой дали название «Мелодии Мира». Все любители винила смогут унести домой пару-тройку крутых пластинок.

Адрес: Столешников пер., д. 7/5 Вход: свободный

Премьера фильма «Остров собак» Уэса Андерсона

30 апреля в «Октябре» на Арбате состоится премьера нового мультфильма Уэса Андерсона «Остров собак», над которым он работал последние пару лет. Сюжет такой: бездомные собаки борются против живодеров и коррупции. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Адрес: ул. Новый Арбат, д. 24 Билеты: 400 р.

Рестораны

«Бок»

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Камерный мясной ресторан Аркадия Новикова — рай для любителей боков и ребер. Их здесь жарят на гриле, запекают и тушат в разных соусах. Это даже звучит вкусно.

Адрес: ул. Петровка, д. 20/1 Monti’s Friends

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С 1 по 10 мая в Monti’s Friends будут готовить весенние коктейли за полцены. Меню — «Том Ям» с обжаренной креветкой, «Том Кукуруз» на роме, «Банановый тирамису», « Ален Рене » с виноградным кордиалом и «Пиковая Дама» с апельсиновым ликером. Все по 250 рублей, а 9 мая все гости получат еще и праздничный шот в подарок!

Адрес: ул. Валовая, д. 26 Roots bar & bistro

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А еще в эти дни в Roots будут готовить сангрию на белом сухом вине с огурцом, яблоком и розмарином, игристую — с летними ягодами и лемонграссом, для тех, кто любит покрепче, — на красном вине и ликере. И да, все это на летней веранде!

Адрес: Тверской б-р, д. 7 «Матрешка»

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В ресторане русской кухни «Матрешка» открылась летняя веранда! А с 29 апреля по 9 мая включительно гости ресторана смогут попробовать фирменные комбо-завтраки. И вишенка на торте — игристое и шампанское со скидкой 30%!

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 2/1, с. 6 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-29-aprelya-2-maya-otkrytie-sezona-v-parke-gorkogo-yarmarka-vinila-i-sangriya/