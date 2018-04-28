Дорогие рестораны накормят россиян за 990 рублей

Третий Российский Ресторанный Фестиваль (РРФ) стартовал 20 апреля и продлится до 6 мая включительно. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру

В рамках фестиваля гостями предлагается продегустировать сеты из нескольких популярных блюд по фиксированной цене 990 рублей. Каждый сет дополняется десертом и коктейлем на основе кофе с французским коньяком Courvoisier. Многие заведения сделали акцент на локальных продуктах и традиционных рецептах своих регионов.

Мероприятие состоится в 14 крупнейших городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани. В Москве, которая впервые приняла участие в гастрономическом путешествии, событие поддержали более 65 ресторанов. Среди них оказались «Северяне», «Китайская грамота», «Воронеж», Saxone Parole, Pâté&Co, I Like Wine, Probka на Цветном, Noor Bar, Duran Bar, Cutfish, Christian и другие.

По словам со-организатора мероприятия Александра Сысоева, в скором времени запуск РРФ планируется в популярных среди российских туристов городах Европы.

В июле 2017 года Москва вошла в число городов с самым дешевым в мире набором напитков из пива, кофе, воды и кока-колы. Эксперты фирмы изучили стоимость данных напитков в 30 крупных городах мира. В итоге они выяснили, что в российской столице покупатель отдаст за бокал пива, чашку кофе, бутылку воды и бутылку кока-колы в общей сложности 6,84 фунта стерлингов (534 рубля).