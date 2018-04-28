Ещё
Дорогие рестораны накормят россиян за 990 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорогие рестораны накормят россиян за 990 рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Третий Российский Ресторанный Фестиваль (РРФ) стартовал 20 апреля и продлится до 6 мая включительно. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.
В рамках фестиваля гостями предлагается продегустировать сеты из нескольких популярных блюд по фиксированной цене 990 рублей. Каждый сет дополняется десертом и коктейлем на основе кофе с французским коньяком Courvoisier. Многие заведения сделали акцент на локальных продуктах и традиционных рецептах своих регионов.
Мероприятие состоится в 14 крупнейших городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани. В Москве, которая впервые приняла участие в гастрономическом путешествии, событие поддержали более 65 ресторанов. Среди них оказались «Северяне», «Китайская грамота», «Воронеж», Saxone Parole, Pâté&Co, I Like Wine, Probka на Цветном, Noor Bar, Duran Bar, Cutfish, Christian и другие.
По словам со-организатора мероприятия Александра Сысоева, в скором времени запуск РРФ планируется в популярных среди российских туристов городах Европы.
В июле 2017 года Москва вошла в число городов с самым дешевым в мире набором напитков из пива, кофе, воды и кока-колы. Эксперты фирмы изучили стоимость данных напитков в 30 крупных городах мира. В итоге они выяснили, что в российской столице покупатель отдаст за бокал пива, чашку кофе, бутылку воды и бутылку кока-колы в общей сложности 6,84 фунта стерлингов (534 рубля).
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение