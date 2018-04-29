На Малой Бронной улице открылся ресторан средиземноморской кухни Montifiori

На Малой Бронной улице открылся ресторан средиземноморской кухни Montifiori, совместный проект Уиллиама Ламберти с Давидом Эльмакайс и Йосефом Шитри, шеф-поварами, владеющими популярным в Тель-Авиве рестораном David & Yosef — Downtown, пишет Horeca Magazine.

Идея открыть ресторан с новой, переосмысленной средиземноморской кухней появилась у Уиллиама Ламберти несколько лет назад Кухню нового ресторана в районе Патриарших возглавил Сергей Андрейченко.

Молодой шеф практически всю жизнь провел в Париже, где и начал свой карьерный путь. Пока в московском ресторане шли строительные работы, он стажировался в David & Yosef — Downtown.

Андрейченко не стал переносить в Montifiori блюда тель-авивского ресторана. Он разработал меню с нуля, обращаясь только к новым вкусовым сочетаниям и техникам, открытым ему на стажировке. Меню, в основе которого морепродукты и овощи, шеф разделил на четыре раздела: «Яффо: сказано — сделано», «Дизенгоф — дорога для гурманов», «Сарона Маркет» и «Сладости из Неве-Цедек». Всего — 24 блюда. Барную карту разработал ученик Бека Нарзи Никита Ганькин ("Лето на Патриках" и Villa Sumosan). В коктейлях — ингредиенты стран Средиземноморья. Дизайнер проекта — Евгения Ужегова из Living Now Sstudio (Nofar, Dante, Chiho). В интерьере много комбинаций элементов и материалов, свойственных для Америки 50–60-х годов и ставших популярными в Тель-Авиве сегодня. Средний чек: 1 800 рублей Адрес: ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2