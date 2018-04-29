Российский этап фестиваля «Пальмовая ветвь» выиграл «Колбасный цех» Аркадия Новикова

В Москве прошел российский этап фестиваля ресторанных концепций «Пальмовая ветвь», где были представлены 10 ресторанов, открытых в прошлом году. Шесть из них располагаются в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Ялте, Петропавловске-Камчатском и Екатеринбурге. Золотую «Пальмовую ветвь» в итоге получила концепция московского ресторана «Колбасный цех» с собственным полноценным колбасным производством, пишет «Ресторановедъ».

"Серебро" взял московский " [KU:] рамен изакая бар" новосибирского ресторатора Дениса Иванова , открытый им совместно с женой Чизуко Сирахама. Шеф-поварами в нем стали японский шеф Такахаши Мицуо и русский Вадим Мальков. «Бронза» досталась ялтинскому ресторану Doctor Whisky с шотландской и черноморской кухней и самой большой, как объявляют авторы концепции, коллекцией виски в стране. Соавторами победившего ресторана «Колбасный цех» являются Аркадий Новиков , Андрей Куспиц и Антон Пинский. Заведение расположено на Кутузовском проспекте, на территории Бадаевского завода, имеет средний чек 1800 рублей и принимает до 280 человек в день. Общий объем инвестиций в него составил 95 млн рублей, которые инвесторы предполагают окупить за 2,5 года.