Российский этап фестиваля «Пальмовая ветвь» выиграл «Колбасный цех» Аркадия Новикова 

В Москве прошел российский этап фестиваля ресторанных концепций «Пальмовая ветвь», где были представлены 10 ресторанов, открытых в прошлом году. Шесть из них располагаются в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Ялте, Петропавловске-Камчатском и Екатеринбурге. Золотую «Пальмовую ветвь» в итоге получила концепция московского ресторана «Колбасный цех» с собственным полноценным колбасным производством, пишет «Ресторановедъ».
"Серебро" взял московский " [KU:] рамен изакая бар" новосибирского ресторатора Дениса Иванова, открытый им совместно с женой Чизуко Сирахама. Шеф-поварами в нем стали японский шеф Такахаши Мицуо и русский Вадим Мальков. «Бронза» досталась ялтинскому ресторану Doctor Whisky с шотландской и черноморской кухней и самой большой, как объявляют авторы концепции, коллекцией виски в стране. Соавторами победившего ресторана «Колбасный цех» являются Аркадий Новиков, Андрей Куспиц и Антон Пинский. Заведение расположено на Кутузовском проспекте, на территории Бадаевского завода, имеет средний чек 1800 рублей и принимает до 280 человек в день. Общий объем инвестиций в него составил 95 млн рублей, которые инвесторы предполагают окупить за 2,5 года.
Другие представленные рестораны: Community (Москва), Orthodox Russin Bar (Санкт-Петербург), «Жадина-Говядина» (Москва), «Замес» (Екатеринбург), «КАМЧАТКА Local Kitchen» (Петропавловск-Камчатский), «Матрешка» и «Пирог мясника» (Москва). Стоит отметить, что авторами концепции ресторана «Матрешка» с меню, основанном на русской кухне конца XIX века, являются Андрей Деллос и Влад Пискунов. Кроме главных наград, на церемонии награждения были вручены «Пальмовые ветви» нескольким ресторанам в разных номинациях. — «Ветвь» в номинации «Только вино» досталась московскому тапас-бару «Винный базар»; — в номинации «Смарт-кэжуал» — ресторану «Раковая» (Москва); — в номинации «Новый взгляд на традицию» — московскому бару-ресторану «Русский паб»; — в номинации «Мультиформат» — ресторану «Мама рядом» из Йошкар-Олы; — в номинации «Глобально локальные» — петербургскому «ТериберкаБару»; — в номинации «Закусочная 2.0» — " [KU:] рамен изакая бар" (Москва); — в номинации «Дым с огнём» — ресторану «Про Мясо» (Москва); — в номинации «Наше море» — московскому ресторану «Владивосток 3000».