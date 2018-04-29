Отдых, в котором нельзя себе отказать

На самом берегу моря и всего в пяти километрах от бурлящего центра Белека, после масштабной реновации вновь открылся отель XANADU RESORT 5*.

Настоящее турецкое гостеприимство ощущается здесь еще острее, ведь теперь к услугам отдыхающих в отеле — обновленные рестораны, президентские сьюты и особые предложения для гостей с детьми.

Белый песчаный пляж

Отвлечься от любых забот теперь можно очень легко: достаточно оказаться на собственном пляже отеля XANADU. Здесь найдутся и уединенные павильоны для взрослых с собственными сейфами и мини-барами, и место для игры в пляжный волейбол, и детский мини-клуб для маленьких гостей, и многое другое.

Вкусная еда Концепция HIGH CLASS ALL INCLUSIVE предполагает 1 главный ресторан отеля и 7 ресторанов формата a la carte: здесь можно попробовать лучшие блюда азиатской, французской, мексиканской и итальянской кухни. Изюминкой отельной кухни является возможность ежедневно наслаждаться турецкими деревенскими завтраками, которые можно заказать накануне по меню a la carte.

Уютные номера

Где вы хотели бы поселиться — в гольф-сьюте или на президентской вилле? Помимо стандартных номеров, большая часть из которых — с видом на море, отель предлагает особенные варианты: гольф-сьюты с большими террасами, президентские сьюты с собственными рабочими кабинетами и столовой зоной, а также президентские виллы. Гостей президентской виллы ожидает не только особенное оформление интерьера, частный бассейн и собственный сад, но и торжественная встреча с шампанским, закусками и свежевыжатым апельсиновым соком.

Фитнес

В 2018 году фитнес-центр обновился и стал еще более функциональным: к услугам гостей — тренажерный зал, Vitamin Bar, занятия аэробикой и водным спортом. Для поклонников гольфа — гольф-поле на 18 лунок. Кроме того, здесь можно будет поиграть в теннис, баскетбол, мини-футбол, пострелять из лука и даже поплавать на каноэ.

SHANG-DU SPA-центр — особая гордость отеля XANADU! Роскошные интерьеры в восточном стиле и профессионализм персонала создают самую подходящую атмосферу для полного релакса и восстановления сил. Гостей ждет более 10 процедурных кабинетов, сауны, хаммам, холодная купель, массаж, гидротерапия, аюрведа, рефлексология, скрабы, обертывания, программы по уходу за лицом и телом, солярий и многое другое.

Забота о маленьких гостях

В отеле XANADU не будет скучно и самым маленьким посетителям. Для малышей от 1 до 3 лет предусмотрена игровая комната, комната для сна и кухня. Вторая зона — для детей от 4 до 7 лет: здесь расположена секция с видео-играми, уголок макияжа, костюмерная, мини-кухня, места для рисования, лепкой, кинотеатр и отдельный аквапарк. Игровая зона для детей в возрасте от 8 до 16 лет — это мини-амфитеатр, крытая музыкальная студия, бильярд, аэрохоккей, территорию для активных игр, парк приключений и луна-парк.

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