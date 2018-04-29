Сообразили на двоих: отзыв о ресторане Mollusca

Расположение

Наталья: По-моему, само название ресторана «Mollusca на Патриках» намекает на удачное расположение. Примерно 800 м от метро Пушкинская (соответственно, Тверская и Чеховская) можно неспешным шагом преодолеть за 10 минут, что весной, безусловно, только приятно. Тем, кто захочет приехать на машине, придется поискать место для парковки, но вообще это вы зря, потому что, как известно, мидии без вина (хотя владельцы утверждают, что без пива) — деньги на ветер.

Лена: Я не люблю Патрики по совершенно личным субъективным причинам, но пешая доступность от офиса примерила меня с необходимостью бывать здесь раз в неделю или чаще (рестораторы не устают открывать в этом районе все новые и новые точки, простите, общепита). Ну и соглашусь с Наташей: весной расстояние от метро не замечаешь вовсе, так что, не ленитесь!

Интерьер

Наталья: Я испытываю необъяснимую любовь к крошечным ресторанчикам с небольшим количеством посадочных мест. Они избавляют от лишнего пафоса и, как правило, обладают своей собственной, уникальной атмосферой. Mollusca как раз из таких мест. Здесь все продумано до мелочей — от вешалки у входа, до расстановки столиков, благодаря которой нет ощущения тесноты. Над барной стойкой колоритная «пивная» витрина, на самой стойке — стопки кастрюль, в которых подают мидии. Секретный ингредиент — любовь хозяина, который сам встречает гостей.

Лена: То, что я называю «типичные Патрики»: компактно и уютно. Поражает воображение картина на стене: вы, может, и не сразу поверите, но изображена на ней главная героиня меню — мидия. Кастрюльки для подачи этих самых мидий совершенно очаровательные: они моментально перенесли меня в Бельгию. А это, знаете ли, приятный флэшбэк.

Еда Наталья: В Mollusca надо приходить голодным, вот, что я вам скажу! Потому что невозможно выбрать только одну закуску и только один вид мидий, соблазнов слишком много. Мы решили заказывать, что называется, «в стол» и не прогадали. Салат с гребешками состоял практически из одних гребешков (ого!), в чебуреках сулугуни приятно соседствовал с лангустином, поп-корн из креветок и запеченый краб нас тоже не разочаровали. Но главным блюдом были, конечно, мидии. Мидии в соусе из гиннеса и сметаны, мидии с песто, с сыром блю-чиз, мидии с васаби и сгущенкой и еще примерно сто безумных и нереально-вкусных вариантов. Мы заказали шесть видов и, к своему стыду, не справились, хотя и очень старались. Но, может быть, это потому что к мидиям подают хрустящий багет и картошку фри, которые вкусно макать в соусы. Так что, мой вам совет, заказывайте партиями. Так и мидии горячее будут, и вы сможете рассчитать силы.

Лена: Да, количество соусов, к которым подают мидии, действительно поражает воображение. И, надо сказать, порции большие, поэтому я не сильно удивляюсь, что мы не справились. После того, как вы расправитесь со всеми прекрасными блюдами, о которых рассказала Наташа, попросите на десерт конфеты ручной работы и попробуйте отгадать начинку. Подсказок не будет, но это очень вкусно (и креативно).

Винная (и пивная) карта

Наталья: Все люди делятся на две половины и даже без помощи бензопилы. Одни, как бельгийцы, запивают мидии пивом, другие идут по стопам французов и отдают предпочтение вину — белому, красному или игристому, в зависимости от соуса. Владельцы очевидно на стороне бельгийцев, потому что пивная карта превосходит все ожидания, но о таких, как мы, благоразумно тоже позаботились. Винная карта составлена не с таким размахом, как пивная, но со вкусом (одного брюта по бокалам в меню 4 позиции, чему я была очень рада, потому что с пивом не дружу).

Лена: Честно говоря, я бы тоже приняла сторону бельгийцев, если бы не болела. Но простуда категорически лишила меня возможности пить холодное пиво. Так что, в этот раз я запивала мидии вином, но обязательно вернусь, чтобы оценить тот вариант, который изначально задумали авторы концепции. Кстати, хорошее пиво на Патриарших еще поискать надо, так что в этом смысле Mollusca вне всякой конкуренции: всем любителям пенного стоит сюда заглянуть. Вангую: во время матчей ЧМ-2018 бронь будет не две недели вперед!

Вердикт

Наталья: Чудесное место, как для того, чтобы собраться компанией и перепробовать как можно больше видов мидий, так и для того, чтобы зайти после работы на кружку пива и посидеть в приятном одиночестве за стойкой бара. Одна сложность: для первого сценария стол нужно бронировать сильно заранее, потому что ресторан успели оценить не только мы.

Лена: Посадка даже для вечера понедельника была довольно плотно, поэтому да: бронь — абсолютный маст. Мне очень понравилась концепция ресторана: сытно, вкусно, недорого и как-то очень по-домашнему.