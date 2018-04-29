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Доменико Кришито: В футбольном плане Россия уже не такая, как семь лет назад
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Доменико Кришито: В футбольном плане Россия уже не такая, как семь лет назад 

Советский спорт 2 часа назад
— Я приехал в Россию совсем мальчишкой, — цитирует футболиста RT. — Итальянцам вообще сложно привыкать к другой стране, тем более к России, такой непохожей на нашу родину. Но я сразу понял, как красив Санкт-Петербург, каким большим клубом является «Зенит», какая у него славная история. Мне довелось начинать свой российский этап карьеры со Спаллетти, одним из величайших итальянских тренеров. Я очень доволен тем, как сложилась моя карьера. В футбольном плане Россия уже не такая страна, как семь лет назад. Пришли новые сильные игроки, чемпионат вышел на высокий уровень. Новые стадионы, новая инфраструктура — все это будет работать на благо российского футбола. Сам факт, что стране удалось заполучить чемпионат мира, говорит о том, как много изменилось в футболе.
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