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Доменико Кришито: Задачей «Зенита» было место в тройке
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Доменико Кришито: Задачей «Зенита» было место в тройке 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник «Зенита» Доменико Кришито после матча 29-го тура с «Локомотивом» (0:1) подвел итоги сезона.
— Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы — много раз сыграли со счетом 0:0, много раз не могли забить, — приводит слова Кришито официальный сайт клуба. — Все прекрасно понимают, что без забитых мячей не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.
— Можете выделить три ключевые проблемы, с которыми столкнулся «Зенит» по ходу сезона? — Первая — отсутствие забитых мячей. Вторая — небольшое невезение. Третья — травмы, поскольку мы потеряли множество футболистов из-за повреждений. Но «Зенит» — очень молодая команда, которой требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал.
— Четвертое или пятое место по итогам сезона — это ведь уже не так важно? — Да. Нашей задачей было место в тройке. «Зенит» — это топ-клуб, и он должен играть в главном клубном турнире континента.
За тур до окончания чемпионата «Зенит» занимает пятое место, но может подняться на третье.
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