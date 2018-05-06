Доменико Кришито: Задачей «Зенита» было место в тройке

— Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы — много раз сыграли со счетом 0:0, много раз не могли забить, — приводит слова Кришито официальный сайт клуба. — Все прекрасно понимают, что без забитых мячей не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

— Можете выделить три ключевые проблемы, с которыми столкнулся «Зенит» по ходу сезона? — Первая — отсутствие забитых мячей. Вторая — небольшое невезение. Третья — травмы, поскольку мы потеряли множество футболистов из-за повреждений. Но «Зенит» — очень молодая команда, которой требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал.

— Четвертое или пятое место по итогам сезона — это ведь уже не так важно? — Да. Нашей задачей было место в тройке. «Зенит» — это топ-клуб, и он должен играть в главном клубном турнире континента.

За тур до окончания чемпионата «Зенит» занимает пятое место, но может подняться на третье.