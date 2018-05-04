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«Локомотив» — «Зенит». Манчини взял на выезд 19 игроков
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«Локомотив» — «Зенит». Манчини взял на выезд 19 игроков 

Советский спорт 1 час назад
Фото: fc-zenit.ru
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин.
Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Защитник Бранислав Иванович пропустит игру из-за травмы, а полузащитник Эмилиано Ригони дисквалифицирован за перебор желтых карточек.
Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится на «РЖД-Арене» 5 мая и начнется в 16:30. В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России впервые с 2004 года.
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