Судья скандальной игры «Спартака» в Петербурге опять назначен на «Зенит»

«Этот арбитр никогда не отличался стабильным судейством»

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