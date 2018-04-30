«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД

В июне команда «Гастрофермы» готовится запустить новый проект в Одинцовском районе Подмосковья.

Второй гастрономический лофт появится на 50-м километре МКАД неподалеку от инновационного центра «Сколково» . В пространстве «Гастроферма-2» расположат около 16 фуд-кортов, среди которых будут как известные проекты, так и гастрономические стартапы.

На площади в тысячу квадратных метров планируют проводить выставки, перформансы и другие мероприятия. Также здесь собираются организовывать презентации автомобильных новинок.

Вместе с тем создатели рассказали о намерении открыть еще несколько крупных гастрономических проектов, которые пока находятся на этапе разработки.