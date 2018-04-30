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«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД
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«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
В июне команда «Гастрофермы» готовится запустить новый проект в Одинцовском районе Подмосковья.
Второй гастрономический лофт появится на 50-м километре МКАД неподалеку от инновационного центра «Сколково». В пространстве «Гастроферма-2» расположат около 16 фуд-кортов, среди которых будут как известные проекты, так и гастрономические стартапы.
На площади в тысячу квадратных метров планируют проводить выставки, перформансы и другие мероприятия. Также здесь собираются организовывать презентации автомобильных новинок.
Вместе с тем создатели рассказали о намерении открыть еще несколько крупных гастрономических проектов, которые пока находятся на этапе разработки.
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