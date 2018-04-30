Дубай, Сочи, Санкт-Петербург: где вкусно поесть на майские праздники

Рестораны White Rabbit Family обосновались в Астане и Дубае, где предлагают пробовать авторскую кухню от своих лучших шефов. За кавказской кухней в ресторане с видом на горы отправляйтесь в Сочи, а за азиатскими деликатесами непременно приезжайте в Санкт-Петербург.

Астана — Selfie

В столице Казахстана прошлой осенью открылся ресторан Selfie холдинга White Rabbit, старший брат которого в столице попал в список 100 лучших ресторанов мира. Закрепить успех своего проекта ресторатор Борис Зарьков теперь решил в неосвоенной проектами своих столичных коллег Астане. Созданием меню второго ресторана Selfie занимались звезды WRF Владимир Мухин Анатолий Казаков . На месте за кухню отвечает Руслан Абдураманов, су-шеф Selfie в Москве. В меню — авторская кухня от шефов и современный взгляд на местные продукты и рецептуры.

Что заказать: первый гастрономический сет, разработанный бренд-шефом проекта Анатолием Казаковым. «3000 километров вкуса» создан в сотрудничестве с фермерами, промысловыми хозяйствами и небольшими производителями. В сете — копченый судак, зеленые томаты и каймак; миндальное молоко, курт и раки; тыква, сладкий картофель и черный трюфель; белый амур, раковый соус и ферментированное яблоко; щека коня, сало из загривка и топинамбур; говядина, крем из зобной железы и капуста; кумыс, копченый пекан и цитрусы; шубат, тархун и груша.

Дубай — Crab Market

Российские рестораторы продолжают осваивать ресторанный рынок ОАЭ. На этот раз в Дубае открылся совместный проект White Rabbit Family и Bulldozer Group. Крабовый ресторан Crab Market расположился на 15-м этаже Dubai International Financial Centre, из окон которого открывается панорамный вид на главные достопримечательности города. В самом ресторане обратить внимание стоит на открытую кухню и ледяные витрины, заполненные свежей рыбой и морепродуктами, а также аквариумы с крабами. Меню ресторана — совместная работа бренд-шефа холдинга WRF Владимира Мухина и Василия Зайцева (ранее в Chicha Moscow). Главными героями в основном меню стали крабы, а именно четыре их представителя: камчатский, мягкопанцирный, голубой и колючий. Их готовят на гриле или на пару, подают на льду и с фирменными соусами.

Что заказать: тартары и карпаччо в разных вариациях, севиче и татаки, шесть видов устриц, морские ежи, креветки, гребешки и лангустины. Оригинальным решением стал раздел Mezzeh tartare — комбинация арабских мезе с рыбными тартарами: гребешок с хумусом, лангустин с бабагануш, тунец с тхиной. В отдельном зале Crab Market работает бар с классическими коктейлями и авторскими миксами.

Сочи — Хмели Ice Сунели

В Красной Поляне на высоте 1660 метров работает ресторан от London Restaurant Group Геогрия Хвистани. Зимой этот проект облюбовали посетители горнолыжных склонов, а летом здесь встречают туристов и путешественников. Помимо захватывающего вида на горы, в Хмели Ice Сунели гордятся своей гастрономической историей. Шеф-повар Тимофей Кравченко готовит блюда кавказской и русской кухни, используя местные продукты.

Что заказать: сулугуни с конфитюром из шишек, хачапури по-аджарски, шашлык из адыгейских цыплят, балканские хычины с разными начинками. Дополняют трапезу на высоте фирменные настойки на гречихе, черной смородине, облепихе и другие. Обратить внимание в барной карте стоит на краснополянские глинтвейны и сбитни, а также ледяные шоты.

Санкт-Петербург — Sintoho

На выходных в Северной столице рекомендуем заглянуть в ресторан паназиатской кухни Sintoho. Название заведения сразу же отсылает нас к трем мировым кухням, на которых и построено меню: Сингапур, Токио и Гонконг. Разместиться можно в одном из дизайнерских залов или у суши-бара, чтобы наблюдать за работой мастеров суши.

Что заказать: татаки из дикого лосося с соусом из мисо и горчицы; синтохо ролл с крабом и диким лососем; темпура из овощей с соусом из дайкона; ассорти дим самов; утку по-пекински в двух подачах — на блинчиках и с рисом на пару.

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