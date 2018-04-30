И рыба, и мясо: С чем стартовал Fish Food Festival 2018, и каковы его гастрономические фавоориты

Как и обещалось, организаторы фестиваля учли опыт прошлых лет и в этот раз растянули площадку фестиваля от Центральной площади до аллеи Дружбы. На последней всё равно образовалось столпотворение, а к середине дня среди людей можно было пройти только в «цепочке». На площади немного палаток с едой, и одними из них — дебютанты «Этна», представившие необычное блюдо из морепродуктов во фритюре и новый проект из Беларуси «Буфет», которые предлагают пирожки с разнообразными начинками, форшмак и кисель по 50 рублей. Отсутствие столпотворения на Центральной площади имеет свою прелесть: быстро получив свое блюдо, можно отправиться в шатер по соседству, где показывают короткометражки.

Уже полюбившиеся калининградцам гости из Литвы Marceliukės Klėtis обустроили себе, пожалуй, самую большую площадку среди всех. Да и меню представили обширное: от шашлыка до запеченной рыбы, от рульки до тортильи. Вообще, несмотря на «морскую» концепцию фестиваля, большинство гостей занимает очереди к палаткам, где готовили мясо. При нас некий молодой человек из толпы прямо-таки взвыл: «Да я мяса хочу!», когда спутница уговаривала его взять кальмары во фритюре. И его можно понять: с разных сторон доносились аппетитные запахи жаренных стейков, запеченной свинины на вертеле. Традиционно сложно было пробиться к «Бешеному мексиканцу» и «Свободному кубинцу» (у нас интернациональный фестиваль), но фаворитом-дебютантом первого дня стали творения Романа Редмана из московской митерии Chuck. Именно Рома не так давно разработал гриль-меню для лофт-бара «Мясорубка». Последняя, к слову, приятно удивила оладьями из кильки.

Сельдь — чиабатта, скумбрия — панини, лещ запеченный, мидии, креветки-креветки-креветки… Рыбные позиции стойко противостоят мясным, как бы напоминая, для чего мы все здесь собрались. Проект «Кадриль» быстро завоевал сердца любителей морепродуктов, их лаконичное, по сравнению с другими коллегами, меню сработало не на количество, а на качество. Сырный суп с морепродуктами (в число которых входят мидии, креветки и кальмар) пользовался безумным спросом к концу дня, когда солнце уже село, и у променада ощутимо похолодало.

Внимание привлек еще один новый проект — Кёнигсбергские клопсы. Казалось бы, ничего революционного в блюде нет: мясные тефтели из местной телятины под сливочно-каперсовым соусом, молодым картофелем и маринованной свёклой на гарнир. Однако, в фарш добавлена бочковая солёная селёдка, придающая клопсам интересный вкусовой оттенок. Также ребята, видимо, решили повторить успех Corner Pub`а и его сельдеброда, представив свой килькоброд: бутерброд с филе балтийской кильки на черном хлебе, дополненный лимонным маслом и отварным яйцом., В течение всего дня счастливые и сытые люди перемещались от палаток с едой к шатру с развлекательными играми вроде «Балды» (между прочим, призёр получает гироскутер!) и ловили positive vibes и солнечные лучи на обустроенной поляне. Сегодня же, 30 марта, обещают тест-драйв от автомобильного дома Volkswagen, а также можно будет затестить велостанки, на которых тренируются калининградские триатлонисты.,

Fish Food Festival 2018 продлится до 2 мая., Фото: Александра Колотыгина