11 недооцененных городов, куда стоит ехать за вкусной едой

Мы привыкли думать, что лучшая кухня — в Париже, Риме, Праге и Токио, но в мире много других мест с достойными кулинарными традициями. Вот список из 11 таких городов и главных ресторанов, рынков и блюд, за которые их стоит ценить.

Источник: Buzzfeed

1. Оахака, Мексика: невероятная уличная еда и мескаль

Город Оахака на юге Мексики заслуживает места в списке желаний каждого гурмана хотя бы по одной причине: уличная еда. Если в Мехико можно посетить прекрасные рестораны вроде Origen и Casa Oaxaca, то Оахака известна пестрыми эклектичными рынками, где подают абсолютно все — от тако с барбакоа (острым мясом со специями) до лепешек тамале со свининой и курицей. К тому же Оахаку называют «землей семи соусов»: там множество видов этого блюда, основанных на чили.

Не стоит упускать из виду и традиционные блюда (особенно жареных кузнечиков чапулинов, но это для самых смелых). Стоит изучить один из самых популярных уличных рынков Mercado 20 de Noviembre — там можно попробовать мемелас (тосты из кукурузной муки), лепешки с начинкой тетелас, треугольные тортильи с черными бобами и сметаной; тлайуда, большие хрустящие тортильи с поджаркой из фасоли, местным сыром и мясом. Ну и не стоит забывать про алкогольный напиток мескаль — важную часть мексиканской трапезы.

2. Мельбурн, Австралия: свежие продукты только с фермы и фотогеничная посуда

Австралия — страна вкусной еды и вина. И если Сидней в мире хорошо знают по известным ресторанам и звездным шеф-поварам, то эклектичная кулинарная жизнь Мельбурна сильно недооценена.

Это и прекрасные суши в японском ресторане Minamishima, и аутентичные испанские тапас в MoVida, и кантонская кухня в Flower Drum, и тайские закуски в Chin Chin. Изысканные блюда из местных продуктов предлагают Cutler & Co и всемирно известная Attica. Утренний прием пищи в Мельбурне — серьезное дело, так что здесь подают, пожалуй, самые интересные и фотогеничные завтраки в мире.

3. Лион, Франция: классическая французская кухня в своих лучших проявлениях

О самых популярных в гастрономическом смысле городах Франции — Париже и Бордо — знают все. Однако туристы зря упускают из виду Лион с его обилием местных ингредиентов. В городе есть как прекрасные рестораны вроде L’Auberge du Pont de Collonges и La Mère Brazier, так и семейные бистро — например, La Meunière и Daniel & Denise.

В бушонах, то есть недорогих лионских ресторанах, стоит пробовать простую деревенскую еду: шампуры с фуа-гра и свиными колбасками в сливочном соусе или тушеную курицу со сливками, овощами и трюфелями, которую подают с местным красным вином, начиная от божоле и заканчивая продукцией апеласьона Кот-дю-Рон. Ко всему прочему, в городе есть огромный крытый рынок Поля Бокюза (Halles de Lyon–Paul Bocuse) с бранчами из морепродуктов, сырами, колбасами и сладостями.

4. Осака, Япония: многолюдные рынки и недорогие вкусности

За 2,5 часа от Токио на скоростном поезде можно домчать до другой кулинарной столицы — Осаки. Здесь можно найти что угодно, от страшно экстравагантных закусочных (как Fujiya1935 с тремя звездами Мишлена) до доступных по цене блюд. В районе Дотонбори нужно искать лучшую в городе уличную еду.

На рынке Kuromon Ichiba обычно перекусывают приготовленными на шампурах овощами с мясом (кусикацу), жареными шариками осьминогов в тесте (такояки) и блинчиками с капустой (окономияки). Кроме уличной еды, Осака предлагает свежайшие суши и сашими, блюда на гриле (якинику), стейкхаусы с тающей во рту говядиной вагю и безумно вкусный рамен.

5. Тель-Авив, Израиль: плавильный котел европейских, ближневосточных, средиземноморских и североафриканских вкусов

Шеф-повара Тель-Авива, комбинируя приемы из разных регионов, создают овощные блюда со множеством специй, а также свежий хлеб со сливочными соусами. Питу с хумусом лучше пробовать в Abu Hasan, а фалафель — в Falafel Hakosem.

На рынке Carmel продаются ароматные специи, теплый хлеб, местные продукты и халва. В то же время Тель-Авив — мекка высококлассных ресторанов. В Aria стоит пробовать искусно приготовленные коктейли, свежее севиче и домашнюю пасту, а в Mashya израильским продуктам придают марокканский флер за счет кумина, куркумы и рас-эль-ханута.

6. Модена, Италия: домашняя паста, игристое красное вино и пармезан вашей мечты

Каждый любитель поесть и попутешествовать знает, как вкусно кормят во Флоренции, Риме и Неаполе. Но вашего внимания заслуживает еще один небольшой город в области Эмилия-Романья — Модена. Это родина густого бальзамического уксуса, сыра пармиджано-реджано и игристого красного вина ламбруско — в Модене найдется что-нибудь для каждого.

Изучите ларьки со свежей пастой, сыром и мясом в Mercato Albinelli, а если хотите себя побаловать, не пропустите уникальный обед в Massimo Bottura’s Osteria Francescana (у ресторана три мишленовские звезды, и вы его узнаете, если смотрели программу Chef’s Table). Разумеется, в Модене множество доступных способов полакомиться — это более повседневные заведения Массимо Боттуры вроде Franceschetta58, Trattoria Aldina и Ristorante Da Enzo. Там вы найдете классические для региона блюда: папарделле с рагу из кабана или жареные клецки.

7. Лима, Перу: свежие морепродукты и классическая Латинская Америка с привкусом Азии

В ежегодном списке 50 лучших ресторанов от San Pellegrino три места всегда занимает Лима, а шеф Вирджилио Мартинес Велис идет пятым номером. Но Лима — это не только высокая кухня. Здесь есть и забегаловки с обедами, где классическая кухня Перу соединяется с азиатской.

По всему городу разбросаны японско-перуанские заведения вроде La Mar, где севиче и суши нигири возведены в ранг искусства, и Osaka, в котором подают сашими с тунцом, перепелиными яйцами, лососем и фуа-гра. В Hotel Maury нельзя не попробовать коктейль писко сауэр из перуанского бренди, лаймового сока, сиропа и яичного белка.

8. Ванкувер, Канада: рецепты из всех концов земли на любой кошелек

В этом оживленном городе в Британской Колумбии представлены все кухни, о каких только можно подумать: деревенские итальянские блюда в Osteria Savio Volpe, моллюски в Rodney’s Oyster House, дамплинги ручной лепки в Bao Bei, суши из тихоокеанской рыбы в Miku. А рынок на острове Гранвиль переполнен продавцами, которые предлагают все что угодно — от пирогов с морепродуктами до фо.

9. Оаху, Гавайи: неторопливые трапезы на фоне пляжа

Оказывается, Гавайи — это не только великолепные закаты, нетронутые пляжи и первобытные горы, но и отличная еда, вобравшая в себя азиатские, европейские и полинезийские черты.

Здесь правит бал традиционная еда. В Char Hung Sut готовят отличные китайские дим-самы и паровые булочки со свининой, а в Ahi Assassins в соломенных тарелках подают рис со свежей рыбой. В Gina’s B-B-Q нужно идти за корейской лапшой чапче и пулькоги. В Гонолулу есть и более изысканная еда: Roy’s Hawaii Kai с морской кухней и Arancino di Mare с пастой, которая способна посоперничать с римской.

10. Сан-Себастьян, Испания: для авантюрных гурманов и фанатов высокой кухни

В Мадриде и Барселоне есть невероятные рестораны, но кулинарной короны Испании заслуживает Сан-Себастьян, курортный город в Стране Басков. С одной стороны, здесь самая высокая концентрация мишленовских звезд на душу населения и рестораны Arzak и Mugaritz.

С другой стороны, в Сан-Себастьяне отличный выбор тапас. Можно целыми днями ходить из одного тапас-бара в другой. Не стоит пропускать Bar Zeruko, Gandarias и A Fuego Negro: здесь предлагают жареные перцы шишито, лесные грибы с фуа-гра и анчоусы.

11. Тбилиси, Грузия: винные традиции и европейско-азиатская кухня

Тбилиси — город, где люди любят поесть, и одна из главных здешних традиций — застольный праздник супра. Здесь нужно в первую очередь пробовать хачапури и хинкали

Лучшие рестораны Тбилиси — Барбарестан и the Kitchen — неожиданным образом преобразуют традиционные народные рецепты. Если вам этого недостаточно, Грузия считается родиной вина, и теперь в стране стали появляться винные бары вроде Vino Underground.