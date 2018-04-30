В Волжском пройдет фестиваль шашлыка

В парке «Волжский» пройдет фестиваль шашлык. Мероприятие начнется в 11.30 1 мая.

В гастрономическом фестивале примут участие предприятия общественного питания. По условиям конкурса, у них будет ровно час, чтобы приготовить порцию шашлыка. Кулинарный талант поваров будет оценен членами жюри по 11 критериям, среди которых — вкус, оригинальность подач, внешний вид блюда и другие.

К участию в соревновании допущены только специалисты с санитарными книжками.

Пока повара будут готовить шашлык, зрители смогут провести время в интерактивных развлекательных зонах парка.