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В Волжском пройдет фестиваль шашлыка
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В Волжском пройдет фестиваль шашлыка 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В парке «Волжский» пройдет фестиваль шашлык. Мероприятие начнется в 11.30 1 мая.
В гастрономическом фестивале примут участие предприятия общественного питания. По условиям конкурса, у них будет ровно час, чтобы приготовить порцию шашлыка. Кулинарный талант поваров будет оценен членами жюри по 11 критериям, среди которых — вкус, оригинальность подач, внешний вид блюда и другие.
К участию в соревновании допущены только специалисты с санитарными книжками.
Пока повара будут готовить шашлык, зрители смогут провести время в интерактивных развлекательных зонах парка.
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