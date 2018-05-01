Удивительная кухня в формате соло: лучшие монорестораны мира

Идея ресторана, где все блюда готовятся на основе одного продукта, знакома нам ближе, чем кажется на первый взгляд. Упрощенная версия такой концепции встречается практически в каждом городе. Пиццерии, бургерные, пельменные и суши-бары — еще одна интерпретация на эту тему.

Но одним фаст-фудом тренд на кухню в формате соло не ограничивается. В разных уголках мира земного шара есть более интересные и утонченные заведения общепита. Рассказываем вам о самых необычных моноресторанах.

В честь этого овоща в Исландии, недалеко от Рейкьявика, открыли моноресторан Fridheimar. Заведение пользуется огромной популярностью у местных жителей и приезжих. Ресторан находится в одной из теплиц томатной фермы, где урожай сочных и красивых томатов собирают круглый год.

Главной особенностью этого заведения, конечно же, стали блюда из томатов. Здесь вам могут предложить супы, основные блюда, пироги и даже мороженое из этого продукта. Кроме того, это место славится своими коктейлями на основе томатов «Кровавая Мэри», «Веселая Мэри», «Здоровая Мэри» и «Счастливая Мэри».

А поскольку ресторан находится на томатной ферме, то вместе с яркими впечатлениями вы можете захватить с собой и съедобные сувениры.

Кто бы мог подумать, но любимые многими грибы тоже используют в качестве идеи для моноресторанов. Заведение в Бельгии Café Des Spores как раз специализируется на приготовлении блюд из сезонных грибов.

Грибы подаются в этом месте в жареном, тушеном и запеченном виде, смешанными с фуа-гра, рыбой или уткой. Кроме того, в меню есть особенное блюдо — грибной чизкейк. Этот оригинальный десерт покорил сердца многих посетителей.

А в Париже есть ресторан Maison de la Truffe, в котором во всем многообразии представлены блюда из трюфеля. Практически все кулинарные творения этого удивительного моноресторана роскошны и изысканы.

Шеф-повара этого ресторана творят с трюфелем настоящие чудеса. Черные и белые трюфели подают с запеченным картофелем, добавляют в ризотто, омлет и даже в привычную для нас пиццу и гамбургеры.

Любителей сыра не оставят равнодушными два известных ресторана в Лондоне. Один из них, Meltroom, одержим идеей жареного на гриле сыра. У этого места нет ничего общего с фаст-фудом: блюда в нем рассчитаны на истинных гурманов. В меню представлено более 30 разных комбинаций с сыром. Кроме классических миксов сыров на закваске, можно попробовать сладкие варианты и сезонные блюда.

Второе сырное заведение также имеет свою изюминку. В The Cheese Bar любителям сыра предлагают различные варианты сырных тарелок, сэндвичи и закуски с всевозможными видами сыров. Однако главной особенностью этого места стало вегетарианское мороженое из голубого сыра Девон Блю.

В самом сердце Латинского квартала в Париже любителей начинать день с омлета, яиц пашот, Бенедикт и других блюд с использованием яиц ждет настоящее кулинарное открытие. Даже из названия моноресторана Eggs & Co можно легко понять, какой концепции придерживается это место.

Ресторан предлагает посетителям отменные завтраки и бранчи. Кроме традиционных омлетов и жареных яиц, здесь можно попробовать блюда из яиц в горшочках с душистыми травами, овощами, сыром, мясом и птицей.

Любители правильного питания будут приятно удивлены. В Нью-Йорке есть моноресторан Avocaderia, в котором ингредиентом абсолютно всех блюд выступает полезный и вкусный авокадо. Гостям предлагают отведать салаты, смузи, тосты и бургеры, а также полюбившиеся многим коктейли с добавлением авокадо.

В этом месте постоянно экспериментируют и не ограничиваются привычными идеями в кулинарии. К примеру, только здесь можно попробовать новые интерпретации известных блюд японской и египетской кухни. Естественно, с авокадо.

Одним из старейших мест в индустрии моноресторанов считается заведение Cha Ca La Vong. Находится оно в городе Ханой (Вьетнам). Узнать это интересное место можно по длинным очередям из местных и туристов. Славится моноресторан жареным филе касаткового сома в шафрановом масле с пряными травами и имбирем.

Уже более 100 лет в этом месте не изменяют традициям и готовят только одно блюдо. Вероятно, рыба там очень вкусная, ведь люди готовы часами стоять в очереди.

В Пекине есть особое место Quanjude, которое также предлагает своим посетителям единственное блюдо — утку по-пекински. На первый взгляд, довольно банально, но среди многочисленных заведений Пекина, предлагающих такое блюдо, этот моноресторан очень ценится. Видимо, неспроста.

Шеф-повара ресторана пекут утку только на финиковой и персиковой древесине с точным соблюдением технологии приготовления. Даже сервировка столов и подача блюда в этом месте роскошная: персонал специально обучают искусной нарезке ломтиков пекинской утки.