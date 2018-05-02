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Чистая прибыль Yum! Brands в I квартале выросла в 1,6 раза — до $433 млн
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Чистая прибыль Yum! Brands в I квартале выросла в 1,6 раза — до $433 млн 

Прайм 14 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, американской компании Yum! Brands, по итогам первого квартала 2018 года подскочила в 1,55 раза — до 433 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,27 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,68 доллара на акцию. Выручка компании при этом сократилась на 3%, до 1,371 миллиарда долларов.
Продажи компании в мире, исключая эффект от перевода иностранных валют, выросли на 4%. По сети KFC показатель вырос на 6%, по Taco Bell — на 4%, по Pizza Hut — на 2%.
Компания за период открыла 239 новых ресторанов.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 135 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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