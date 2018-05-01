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Польская AmRest займется развитием сети Pizza Hut в России, Армении и Азербайджане
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Польская AmRest займется развитием сети Pizza Hut в России, Армении и Азербайджане 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Сеть ресторанов Pizza Hut, дочернее предприятие Yum! Brands Inc., и ресторанный холдинг AmRest Holdings SE (AmRest) сообщили о подписании соглашения, согласно которому AmRest будет развивать сеть Pizza Hut в России, Армении и Азербайджане.
AmRest станет мастер-франчайзи примерно для 30 ресторанов Pizza Hut в России, Азербайджане и Армении, которые находятся под управлением других субфранчайзи; компания сможет предоставлять лицензии на открытие новых ресторанов Pizza Hut в этих странах, говорится в сообщении. При этом рестораны Pizza Hut в Казахстане будут переданы под управление подразделения Yum! Brands Ближний Восток и Северная Африка.
В рамках сделки AmRest также приобретает активы 16 ресторанов Pizza Hut, расположенных в Москве. Компания вместе с этим намерена открыть новые рестораны во всех ключевых городах региона с населением более 1 миллиона человек, в том числе минимум 20 ресторанов — до конца текущего года. AmRest также сосредоточится на дальнейшем развитии сервиса доставки, отмечается в релизе.
"Мы очень рады укреплению нашего партнерства с AmRest. Подразделение Pizza Hut Европа настроено на серьезное развитие и рост в регионе. Россия, Армения и Азербайджан играют важную роль в этой стратегии. Мы надеемся вместе построить Pizza Hut как бренд номер один с точки зрения продаж, роста и гостевого опыта", — приводится в релизе комментарий управляющего директора Pizza Hut Европа Регины Борды.
Pizza Hut — дочерняя компания Yum! Brands, имеет более 17 тысяч ресторанов более чем в 100 странах. Основана в 1958 в городе Вичита, штат Канзас. В России и СНГ (Казахстан, Армения, Азербайджан) работают более 60 ресторанов Pizza Hut. Pizza Hut Europe управляет франчайзинговой сетью из более чем 1,5 тысячи ресторанов в 31 стране. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.
AmRest создана в 1993 году, когда был открыт первый ресторан Pizza Hut во Вроцлаве (Польша). На сегодняшний день компания является крупнейшим оператором ресторанной сети в Центральной и Восточной Европе. Под управлением AmRest в 16 странах работают более 1,6 тысячи ресторанов под такими брендами, как KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks и другими.
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