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Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга
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Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга 

Kitchenmag 6 часов назад
Фото: Kitchenmag
Организаторы ресторанной премии «Лавровый лист» назвали победителей 2018 года, сообщают наши коллеги из The Village.
Лучшим рестораном Москвы по версии Общественного совета премии стал Remy Kitchen Bakery. За совместный проект Глена Баллиса и Александра Оганезова проголосовали более 80% членов совета.
Совет ресторанных критиков назвал рестораном года Twins Garden братьев Березуцких. В Петербурге критики отдали предпочтение заведению Сергея Шнурова «KoKoKo».
Открытием года признали ресторан «Горыныч» — новый проект холдинга White Rabbit Family. В свою очередь, шеф-повар заведения Артем Лосев стал лауреатом первой в истории премии номинации «Прорыв года».
В качестве гастрономического тренда года критики выбрали московские фуд-корты. Кроме того, «Кофемания» получила премию как ресторан-легенда.
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