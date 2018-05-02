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В соединении МТО под Самарой провели День национальной кухни
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В соединении МТО под Самарой провели День национальной кухни 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие бригады и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора.
В соединении материально-технического обеспечения Центрального военного округа под Самарой провели День национальной кухни народов Кавказа.
Военнослужащие бригады и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора. Личный состав попробовал традиционные блюда национальной кухни под живое исполнение народных песен и танцев. Личный состав оценил вкус таких блюд как хинкали, говядина по-кавказски, осетинские пироги, соус дзадзыки.
Дни национальных кухонь проводятся один раз в неделю во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является сплочение воинского коллектива через изучение сходств и особенностей культур и традиций разных народов России.
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