В соединении МТО под Самарой провели День национальной кухни

Военнослужащие бригады и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора.

В соединении материально-технического обеспечения Центрального военного округа под Самарой провели День национальной кухни народов Кавказа.

Военнослужащие бригады и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора. Личный состав попробовал традиционные блюда национальной кухни под живое исполнение народных песен и танцев. Личный состав оценил вкус таких блюд как хинкали, говядина по-кавказски, осетинские пироги, соус дзадзыки.

Дни национальных кухонь проводятся один раз в неделю во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является сплочение воинского коллектива через изучение сходств и особенностей культур и традиций разных народов России.