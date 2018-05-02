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«Как в ресторане»: секрет необычного греческого супа авголемоно
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«Как в ресторане»: секрет необычного греческого супа авголемоно 

Мир24 47 минут назад
Если вам уже надоели привычные «щи-борщи» и хочется попробовать что-нибудь новенькое, то новый выпуск кулинарного шоу «Как в ресторане» 6 мая в 10:15 на телеканале «МИР» специально для вас.
На этот раз будем готовить греческий суп авголемоно. Это нежное блюдо может стать любимым в копилке ваших домашних рецептов. Также мы научим вас готовить сате и панини. А шеф-повар Александр Журкин добавит свое авторское видение, изменив классическую рецептуру этих блюд. Все кулинарные секреты — только на 18-й кнопке!
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