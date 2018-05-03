Приготовленная рыба выпрыгнула из тарелки посетителя ресторана

В одном из ресторанов Китая приготовленная рыба выпрыгнула из тарелки посетителя, пишет The Daily Мail.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в интернете. На кадрах видно, как рыба вначале шевелится на блюде и дергает хвостом, после чего выскакивает прямо на стол.

Многие посетители ресторана при виде «живой еды» лишились аппетита.

Как отмечает издание, рыба «ожила» благодаря высокой скорости приготовления, когда нервная система еще способна реагировать на внешние раздражители.

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