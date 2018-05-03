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Рыба выпрыгнула из блюда на глазах у шокированных посетителей ресторана. Видео
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Рыба выпрыгнула из блюда на глазах у шокированных посетителей ресторана. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В одном из китайских ресторанов посетителям подали блюдо с рыбой. Однако в какой‐то момент она вывернулась и выпрыгнула из тарелки прямо на стол, напугав ошеломленных клиентов заведения, сообщило издание The Daily Mail.
На кадрах видно, как рыба сначала начинает медленно шевелиться и дергать хвостом, после чего изворачивается и выпрыгивает из блюда на стол. Посетители в ужасе отпрыгнули от незадачливого «обеда».
По данным издания, у многих гостей ресторана после такой выходки пропал аппетит.
Автор материала отмечает, что повар, скорее всего, выполнил свою работу добросовестно — просто при такой ускоренной системе приготовления нервная система рыб какое-то время способна реагировать на внешние раздражители.
Расположенный на берегу Самары ресторан «Старая пристань» отделился от набережной и уплыл на куске подтаявшего льда. Очевидцы опубликовали видео «побега».
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