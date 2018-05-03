Рыба выпрыгнула из блюда на глазах у шокированных посетителей ресторана. Видео

В одном из китайских ресторанов посетителям подали блюдо с рыбой. Однако в какой‐то момент она вывернулась и выпрыгнула из тарелки прямо на стол, напугав ошеломленных клиентов заведения, сообщило издание The Daily Mail.

На кадрах видно, как рыба сначала начинает медленно шевелиться и дергать хвостом, после чего изворачивается и выпрыгивает из блюда на стол. Посетители в ужасе отпрыгнули от незадачливого «обеда».

По данным издания, у многих гостей ресторана после такой выходки пропал аппетит.

Автор материала отмечает, что повар, скорее всего, выполнил свою работу добросовестно — просто при такой ускоренной системе приготовления нервная система рыб какое-то время способна реагировать на внешние раздражители.

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