В Москве открылась новая точка сети ханойского стрит-фуда PhoBo

PhoBo в ТЦ «Ривьера» представлено в привычном стиле уличного кафе Ханоя — с открытой кухней, дружеской атмосферой и, конечно, супом Фо Бо и другими традиционными блюдами. Общая площадь гостевого зала составляет 52 м2 и рассчитана на 20 посадочных мест, сообщают наши коллеги из Menu.ru.

Основа меню PhoBo — это традиционный суп Фо Бо — легенда вьетнамской кухни, ставшая трендом во всем мире. В сети PhoBo суп готовят по всем канонам: не менее восьми часов, и подают большими порциями весом 600 мл (330 руб.). Для заказа блюдо доступно и в литровом объеме.

"Сеть кафе PhoBo уже зарекомендовала себя как место, где можно попробовать аутентичные блюда вьетнамской кухни, среди которых знаменитый суп Фо Бо — тут его готовят именно так, как в Ханое, сытным и наваристым. Мы рады, что вьетнамская кухня так полюбилась в России, и мы открываем все новые точки в столице и за ее пределами. Миссия PhoBo — познакомить наших гостей с настоящей вьетнамской кухней, а значит и с колоритом, культурой этой далекой удивительной страны", — говорит совладелец сети кафе PhoBo Нгуен Чи Зунг.

В кафе также представлены супы Том Ям (350 руб.), Фо Шот Ванг с тушеной говядиной (330 руб.) и вегетарианский Фо Чаи с тофу и овощами (290 руб.), рисовая лапша на кокосовом молоке с креветками и овощами Фо Чон Том (340 руб.), паровые булочки Бань Бао с начинкой (120 руб.) и без начинки (50 руб.), спринг-ролл Гой Том Га с креветками, курицей, рисовой лапшой и овощами (120 руб.) и другие блюда вьетнамской кухни.

Среди напитков — кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком (120 руб.), вьетнамский зеленый чай за 50 рублей с неограниченным пополнением, манго— шейк из свежего манго (320 руб.) и несколько видов кокосовой воды: с личи, манго и гуавой (150 руб.).

Кроме того, в кафе можно почувствовать себя посетителем настоящего ханойского рынка и приобрести манго на вес (90 руб. за 100 г), вьетнамский молотый кофе (1159 руб. за 340 г), острый соус (300 руб. за 500 мл), рыбный соус (210 руб. за 200 мл), фруктовое желе (10 руб.) и другие продукты из Вьетнама.