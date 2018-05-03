Оскар Кучера из «Russia Today» поел татарские блюда в Лаишевском районе

Оскар Кучера и Глен Куцовский вместе с бабушкой готовят кыстыбый. Фото: RT Documentary

На телеканале «Russia Today» вышла передача «Taste of Russia» с участием 82-летней бабушки из Лаишево Минсайды Хуснутдиновой. Ведущие передачи о еде Оскар Кучера и Глен Куцовский знакомились с бытом татарского народа, и даже успели покататься на лошадях.

Ведущие побывали в гостях у татарской бабушки и вместе с ней приготовили татарские национальные блюда. Хотя Глен Куцовский и бабушка разговаривали на разных языках (английском и татарском), у них получилось испечь кыстыбый, перемячи с картошкой и зур бэлеш.

В передаче «Taste of Russia» ведущие изучают кухни разных народов России. Они знакомятся с их историей и учатся готовить традиционные блюда.

Читайте также:

«Орел и решка» снова побывала в Казани