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Оскар Кучера из «Russia Today» поел татарские блюда в Лаишевском районе
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Оскар Кучера из «Russia Today» поел татарские блюда в Лаишевском районе 

Казанский Портал 2 часа назад
Оскар Кучера и Глен Куцовский вместе с бабушкой готовят кыстыбый. Фото: RT Documentary
На телеканале «Russia Today» вышла передача «Taste of Russia» с участием 82-летней бабушки из Лаишево Минсайды Хуснутдиновой. Ведущие передачи о еде Оскар Кучера и Глен Куцовский знакомились с бытом татарского народа, и даже успели покататься на лошадях.
Ведущие побывали в гостях у татарской бабушки и вместе с ней приготовили татарские национальные блюда. Хотя Глен Куцовский и бабушка разговаривали на разных языках (английском и татарском), у них получилось испечь кыстыбый, перемячи с картошкой и зур бэлеш.
В передаче «Taste of Russia» ведущие изучают кухни разных народов России. Они знакомятся с их историей и учатся готовить традиционные блюда.
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